東野圭吾作品 連4年蟬聯北市圖借閱冠軍

2019-02-02 19:23 聯合報 記者 聯合報 記者 魏莨伊 ╱即時報導



台北市立圖書館發表年度統計數據，2018年北市圖全年進館使用達1696餘萬人次，外借圖書1287餘萬冊，創下連續8年突破千萬記錄、連續5年超過1200萬冊紀錄。而最受民眾歡迎的書籍，非文學作品為艾利克森（Ericsson, Anders）所著《刻意練習：原創者全面解析，比天賦更關鍵的學習法》，文學類書籍則是日本推理作家東野圭吾作品《解憂雜貨店》，已連續4年為排行榜冠軍。

數據顯示，讀者歷來偏愛語言文學類書籍，2018年總借閱量高達529萬7382冊，占總借閱冊數的41.16%，排名第2的主題為藝術類，共有161萬6919的借閱冊數，占總借閱冊數的12.56%。

其中最受歡迎圖書《刻意練習：原創者全面解析，比天賦更關鍵的學習法》，去年借閱達1697次，預約次數高達4257次，作者提出精闢的學習策略，教導大家投注足夠的時間並以正確的方法練習。

文學類作品中，民眾仍鍾愛作家東野圭吾，前20名排行榜中，其作品佔了9本，包括《解憂雜貨店》、《在咖啡冷掉之前》、《山茶花文具店》、《東方快車謀殺案》等，當中最受讀者青睞非《解憂雜貨店》莫屬，該著作已連續4年為排行榜冠軍。在電影上映的推波助瀾下，2018年之借閱次數以2642冊再創新高，是唯一突破2000借閱次數的熱門書。

西洋小說作品中，以格里森（Gerritsen, Tess）所著《外科醫生》最為亮眼；本土作品唯二入榜的是謝金魚的《崩壞國文：長安水邊多魯蛇？唐代文學與它們的作者》，和林奕含的《房思琪的初戀樂園》。