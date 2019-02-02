淡海輕軌連假首日人潮不減 親子趁好天氣踏青

2019-02-02 15:15 聯合報 記者 聯合報 記者 張曼蘋 ╱即時報導



農曆春節連假第一天，也是淡海輕軌正式收費後碰到的第一個假日，搭乘輕軌的人潮不減，許多家長趁好天氣帶孩子們出外踏青、放假的年輕族群也特地前來搭乘。為因應假日將湧入的人潮，新北市捷運公司今天特地在紅樹林站及崁頂站加派服務人員，以宣導乘客進出站刷卡。

第8列車經數日測試完畢後，昨天正式上線，目前班距以每12分鐘一班，搭乘品質也比試營運時好很多，乘客不用再大排長龍，且上下車的按鈕，也從原先3秒反應時間縮短為1秒，減少乘客上下車的時間。

今天多為家長帶小朋友來搭乘，有男童看到紅樹林車站內的幾米裝置藝術，興奮地大喊「哇！」並立刻衝上前玩耍，媽媽則在旁拿起手機合影留念。

淡海輕軌收費後，一日券車票順勢搭配新包裝的鱈魚香絲，吸引不少年輕鐵道迷蒐集。一名現場負責引導民眾的服務人員表示，昨天一開賣就有鐵道迷馬上就說要買8張，興奮地說要帶回去保存，甚至連購票證明都要一併留著。