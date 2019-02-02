陽明山櫻花漸開 仰德大道春節連假彈性交管

2019-02-02 12:27 聯合報 記者 聯合報 記者 翁浩然 ╱即時報導



陽明山花季活動預計今年2月中旬才開始，不過位在半山腰的花卉試驗中心，現已有8成緋寒櫻綻放；北市警方預估今天起春節9天連假天氣良好，上山賞花遊客將陸續增加，因此連假期間將視車流狀況，彈性啟動仰德大道通行管制。

今年春節連假從今天（2日）到10日，期間仰德大道上山管制點包含「仰德大道與至誠路口」、「至善路2段1巷口」兩處，原則上在早上8時到下午3時有管制；下山管制點包含「陽明路與中橫街口」、「格致路與凱旋路口」兩處，原則上於下午2時到傍晚6時有管制。

警方表示，上下山管制點主要限制未持有通行證的汽車，不得行駛仰德大道，只有車流增加才會啟動管制；若仰德大道車流已過多，即便有通行證的汽車，仍會建議駕駛改道。

除上下山管制點，警方也在花卉試驗中心附近的「格致路與菁山路口」、陽明山前山公園附近的「陽明路與新園街口」及前往平菁街42巷賞花的主要上山路口「至善路3段71巷口」共3處，會視車流增加，機動啟動交通管制，屆時將要求汽車改道，避免過多車流匯入、塞在景點周邊。

至於陽明山花季活動過年後、15日才開始，預計舉辦1個月，屆時例假日啟動的管制點不變，但上山管制點的管制時間將提早、延長各1個小時。