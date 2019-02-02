親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
春節連假哪裡趣
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

林書豪全場沉寂 出賽時間減半是為交易鋪路？

影╱回應王金平「副手說」 韓國瑜給了神回答！

陽明山櫻花漸開 仰德大道春節連假彈性交管

2019-02-02 12:27聯合報 記者翁浩然╱即時報導

陽明山花季活動預計今年2月中旬才開始，不過位在半山腰的花卉試驗中心，現已有8成緋寒櫻綻放；北市警方預估今天起春節9天連假天氣良好，上山賞花遊客將陸續增加，因此連假期間將視車流狀況，彈性啟動仰德大道通行管制。

今年春節連假從今天（2日）到10日，期間仰德大道上山管制點包含「仰德大道與至誠路口」、「至善路2段1巷口」兩處，原則上在早上8時到下午3時有管制；下山管制點包含「陽明路與中橫街口」、「格致路與凱旋路口」兩處，原則上於下午2時到傍晚6時有管制。

警方表示，上下山管制點主要限制未持有通行證的汽車，不得行駛仰德大道，只有車流增加才會啟動管制；若仰德大道車流已過多，即便有通行證的汽車，仍會建議駕駛改道。

除上下山管制點，警方也在花卉試驗中心附近的「格致路與菁山路口」、陽明山前山公園附近的「陽明路與新園街口」及前往平菁街42巷賞花的主要上山路口「至善路3段71巷口」共3處，會視車流增加，機動啟動交通管制，屆時將要求汽車改道，避免過多車流匯入、塞在景點周邊。

至於陽明山花季活動過年後、15日才開始，預計舉辦1個月，屆時例假日啟動的管制點不變，但上山管制點的管制時間將提早、延長各1個小時。

另外，春節期間，因應前往碧山巖與白石湖休閒農業區旅遊、前往關渡宮參拜的人車潮，兩處周邊道路也將有交通管制，關渡宮將從4日除夕開始到10日初六有交管，碧山巖白石湖一帶則從5日初一到10日初六有交管。

北市警方預估今天起春節9天連假天氣良好，上山賞花遊客將陸續增加，因此連假期間將視...
北市警方預估今天起春節9天連假天氣良好，上山賞花遊客將陸續增加，因此連假期間將視車流狀況，彈性啟動仰德大道通行管制。記者翁浩然／攝影
分享

仰德大道連假陽明山
春節出遊必備！國道、天氣即時資訊報你知→

相關新聞

新科團隊臉譜／杏壇27年接掌新北客家局 林素琴新挑戰

2019-02-01 23:59

美食新天地／客家早餐buffet 45道菜天天換

2019-02-01 23:58

超速、事故減少！科技執法 北市隧道將跟進

2019-02-01 23:54

油門勿「催落去」 北宜公路區間測速4月起上路

2019-02-01 23:50

北市清潔隊無尾牙 議員要求柯補辦春酒

2019-02-01 23:21

悠遊卡投控董座吳嘉沅：是非以不辯為解脫

2019-02-01 23:17

回味小時候 汐止元宵節邀提燈籠遊老街

2019-02-01 20:03

新北最大可食地景 稼日蒔光輕軌花園

2019-02-01 20:03

汐止宮廟關心貧戶 趕在過年前發紅包

2019-02-01 20:02

空軍弟兄出動做公益 為獨老清掃家園

2019-02-01 20:02

朱銘藝術辦桌走春趣 身聲劇場演出

2019-02-01 20:01

新北最夯景點 深澳RailBike春節開騎

2019-02-01 19:17

北市擴大節能設備補助 即日起受理申請

2019-02-01 17:19

台北最古老蓄水池 睽違111年正式對外開放

2019-02-01 16:37

侯友宜感冒 年前最後上班日3副市長代辭歲

2019-02-01 14:11

新北開放8爆竹煙火施放專區 讓民眾過過癮

2019-02-01 14:02

六都首長好感度第一名是誰？黃偉哲：應是鄭文燦

2019-02-01 13:45

北市清潔隊無尾牙 議員要柯P當好老闆

2019-02-01 13:45

北市潭美街每5天1件車禍 議員要求市府改善

2019-02-01 12:35

新北土城「福田路」開通 解決塞車之苦

2019-02-01 12:11

藍議員批市府沒企圖心 侯友宜：會更加打拚

2019-02-01 11:11

北市清潔隊員無尾牙 議員要求柯P當好老闆

2019-02-01 11:02

除夕年夜飯？侯友宜：已習慣在外面工作

2019-02-01 10:41

狂蓋建設為房地產解套 四十年造鎮淪鬼城

2019-01-31 13:23

「新北耶誕城」是板橋人惡夢？居民怒：根本塞車城

2018-12-20 20:00
看更多

熱門文章

善心湧入 桃園市府助5歲小遊民實現上學夢

2019-02-01 14:43

台北最古老蓄水池 睽違111年正式對外開放

2019-02-01 16:37

阿公照顧失智妻10年 天天「拍照」背後有洋蔥

2019-02-01 22:24

全台最靈財神廟助人躲金融風暴 前身竟是「鬼屋」

2019-02-01 14:34

存封10年蔣經國匾額重見天日 北港朝天宮正殿上架

2019-02-02 07:58

影／光棍男跳愛河 鍾小平被猛虧求愛高嘉瑜

2019-02-01 14:42

幸福企業關心校園安全 台懋尾牙認養2所小學保全經費

2019-02-01 23:00

創業天堂每月租金最多5000元 屏東「職人町」開張

2019-02-01 19:25

傳接高雄市海洋局長 趙紹廉：不排斥去試試看

2019-02-01 14:37

就因輸這1票 村長慘遭苛扣3年事務補助費156萬

2019-02-01 14:42

六福村慶40歲 你可以免費暢遊只要你有40...

2019-02-01 14:06

桃園10元豬年福袋亮相 鄭文燦過年掃百間廟發放

2019-02-01 16:33

響應高雄摩鐵票選 她火辣拉票「換老婆不如換地方」

2019-02-01 13:43

員林市光明街滿額抽好禮 市長要送五帝錢祝大家幸福

2019-02-01 22:14

六都首長好感度第一名是誰？黃偉哲：應是鄭文燦

2019-02-01 13:45

「市長的口袋食堂」美食書開飯 林右昌：每間都有故事

2019-02-01 15:55

大家都愛跳愛河？不僅能示愛...林青霞一跳成影后

2019-02-02 10:00

竹市祭2千萬補助冷氣、冰箱舊換新 加碼送到府檢測

2019-02-01 17:33

溪流疏濬量增高 高屏砂石價格為何仍漲？

2019-02-01 19:49

正妹警巡邏見老翁獨坐分隔島 助包紮幫找家

2019-02-01 14:45

8千萬土地法拍只賣6千萬 高雄鬧區這塊地離捷運1分鐘

2019-02-01 13:57

台中敬老卡爭議 2計程車隊抵制不加入

2019-02-01 15:54

影／韓國瑜人氣旺 民眾領紅包大排長龍

2019-02-01 13:49

活動介紹周丹薇、張瓊姿 壯年人：哇！年輕人：蛤！

2019-02-01 16:26

影／高雄崗山之眼春節復園 上山車輛有管制

2019-02-01 14:38

油門勿「催落去」 北宜公路區間測速4月起上路

2019-02-01 23:50

基隆情人湖地標金雞蛋大變身 在地與瀕絕植物成彩衣

2019-02-02 08:00

侯友宜感冒 年前最後上班日3副市長代辭歲

2019-02-01 14:11

影╱紫南宮春節每天湧入10萬人 只需30名志工全靠這招

2019-02-02 10:45

影響風水？路口反光鏡被噴成血紅色

2019-02-01 18:06

高雄市海洋局長懸缺 傳由新北市府顧問趙紹廉出任

2019-02-01 13:52

北市增3處古蹟 2處歷史建築

2019-02-01 23:13

劣！道路竟變廢家具棄置場 成竹市「最美麗風景」

2019-02-01 13:45

影╱改善高雄空汙出重拳 韓國瑜要台電不能怠惰

2019-02-02 11:39

影／這個Coser超資深 還打造「懷舊電影館」藏山區

2019-02-01 17:38

春節何處去？全台國家公園遊玩攻略看這裡！

2019-02-01 13:10

避談「韓國瑜」 蔡英文體驗三貂角燈塔互動遊戲

2019-02-01 17:25

徐耀昌發福袋向員工賀年 年初一拜廟分送民眾

2019-02-01 14:37

不滿圖利特定對象 台中2計程車隊抵制刷敬老卡

2019-02-01 22:31

影／朱立倫桃園龍元宮發紅包袋 強調團結拚經濟

2019-02-02 10:55
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top