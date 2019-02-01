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美食新天地／客家早餐buffet 45道菜天天換

2019-02-01 23:58聯合報 記者王敏旭／新北報導

二月底前，林口亞昕福朋喜來登酒店推出Buffet客家自助式早餐，逾45樣菜色、每...
二月底前，林口亞昕福朋喜來登酒店推出Buffet客家自助式早餐，逾45樣菜色、每日變換。 圖／亞昕福朋提供
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早餐Buffet吃到飽不稀奇，「客家」早餐也能吃到飽才夠鮮。新北市林口區亞昕福朋喜來登酒店，近期推出Buffet客家自助式早餐，不僅外國旅客搭機、下飛機時可享用台灣美食，一般民眾也可前往品嘗屬於道地客家美食

Buffet客家自助式早餐共有8大項，除了冷熱盤區、湯品粥區、蛋糕甜點外，還有客家芋粿、草仔粿等蒸物，客家梅干扣肉、樹子蒸魚、福菜肉片湯的功夫菜，讓國際飯店的早餐充滿台灣在地文化。

飯店主廚每日現煎的客家芋粿，在鐵板上香煎後表皮帶有酥脆，咬下是滿滿的芋頭顆粒；客家草仔粿也是每天現蒸，在自助餐檯打開蒸鍋香味就撲鼻而來，草仔粿送入口中，立可嘗到清脆蘿蔔絲香甜氣味。

功夫菜更是吃出主廚實力料力，梅干扣肉採取減鹽、減油作法，讓人吃到梅干菜甘甜，少了傳統油膩感；樹子蒸魚選用新鮮圓鱈魚肉片，清爽口感最適合早晨搭配客家鹹粥一同享用。

客家福菜肉片湯最適合進食前墊胃湯品，福菜增添湯的甜度，與肉汁混合更有豐富營養。行銷公關副理陳奕筑說，2月底前都能品嘗客家自助式，超過45樣菜色，每天變換。

陳奕筑表示，農曆春節旅遊旺季還有親子住房專案，並贈送眠羊星兒童樂園入場券。

客家美食吃到飽
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