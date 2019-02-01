悠遊卡投控董座吳嘉沅：是非以不辯為解脫

2019-02-01 23:17 聯合報 記者 聯合報 記者 翁浩然 ／台北報導



悠遊卡投資控股公司董事長吳嘉沅上月15日上任。 圖／悠遊卡投資控股公司提供 分享 facebook

台北市長柯文哲選定競選連任時的財務委員吳嘉沅出任悠遊卡投資控股公司董事長，引發外界質疑酬庸，吳嘉沅接受本報訪問時說，「是非以不辯為解脫」，將用行動證明自己。他還表示，公司領的是「十方財」，除配合市府政策兼顧股東權益，創造卡友生活中的福祉也很重要。

59歲的吳嘉沅曾任富璁建設開發公司董事長，現也是永豐銀行獨立董事、台灣社會影響力研究院理事長。談起當初會參與柯競選連任的海選計畫，他說，因好奇才去「應徵」，最後獲選財務委員。

「以前只有看亞歷山大帝、戰死沙場等類型電影才會想哭。」從事建築產業的吳嘉沅，曾有顆鐵血雄心，全力拚事業的他，獲得許多國家建築類金獎肯定。但他慢慢發現，不斷追求個人成就，最後得到的卻是落寞與空虛，因緣際會，他接觸法鼓山後領悟「成就別人才是生命存在的意義」，並皈依佛門。

因為心態轉變，吳嘉沅近年投身台灣社會影響力研究院工作，盼讓相對企業沒有效率的非營利組織，能透過量化等研究方法，分析或證明公益行動對社會的影響力。他原打算今年專注參與研究院事務，未料會接下悠遊卡投控董座。

吳透露，原本是為讓市府官員提名單好交差，沒想到會獲選，獲選原因應與他曾擔任投控公司3年自然人董事的經歷有關；儘管意外，但他認為，擔任具公益性質公司的董座也是一項挑戰，所以選擇接受。

「現在每天起床就是要上班，不像以前能自由決定去不去公司」，吳嘉沅說，他每天以「為利眾生故，不畏諸苦難」來提醒自己，悠遊卡投控公司很特別，有公股色彩，產品與業務攸關大眾生活，因此要時時刻刻把服務對象的福祉放在心裡，以此做決策。