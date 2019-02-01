新北最夯景點 深澳RailBike春節開騎

2019-02-01 19:17 聯合報 記者 聯合報 記者 王敏旭 ╱即時報導



新北市八斗子車站到深澳車站過去是運煤鐵道，如今鐵道不再需要運煤，新北市政府觀光旅遊局運用巧思改造成「深澳RailBike」鐵道自行車，全程1.3公里經過海景、隧道、建基煤礦遺址，一旁還有象鼻君等吉祥物，民眾靠著雙腳踩著自行車踏板，讓鐵道自行車行駛在鐵軌上，是「農曆春節新年必遊最新景點」。

臺灣最美海岸支線鐵道深澳線，由新北市政府與交通部臺灣鐵路管理局跨域合作，將廢棄鐵軌賦予嶄新的生命力，是全新旅遊體驗，希望以鐵路、電動車、電動機車、自行車、步行進行串連新北淡水到三貂角這條145公里的海岸線，打造成全臺最長的綠能旅遊線「青春山海線」。

深澳位於青春山海線的中央，也是最大的亮點，藉由深澳RailBike連接深澳漁港、象鼻岩、潮境公園、海洋科學博物館及水湳洞、金瓜石、九份等鄰近景點，成為北臺灣新年旅遊的首選。

「深澳RailBike」連接八斗子、深澳車站，一輛又一輛的河豚自行車，每輛車可乘載2人，不論是親子、夫妻、情侶、朋友，甚至不相識的兩人，都能有浪漫而溫馨的旅程，每趟鐵道自行車程約10到15分鐘，沿途有無敵海景、光隧道、煤礦遺址，不時還有以象鼻岩、豆腐岩為意象打造的象鼻君、豆腐君等吉祥物圖案出現在鐵道兩旁，活潑又有趣。

從八斗子站出發，途經民宅段，隨後映入眼簾就是整片海景，迎面而來的海風，伴隨陣陣的海浪拍打在岩石的聲響，是城市內無法感受到的輕鬆自在感。

不久進入光隧道，七彩光影讓人讚嘆連連，仔細看著隧道內的燈光，先是抬頭看有一隻又一隻大鯨魚從頭頂上游過；接著兩旁還有水母漂浮著，最後要出隧道前，整排的海豚像是躍出水面般跳耀著，迎接坐在河豚自行車的遊客。

離開光隧道，映入眼前的是煤礦遺址，是過去提供深澳火力發電廠發電所需要的煤炭，是陪過臺灣走過經濟起飛的年代，但機組老舊隨著空氣汙染不符合環保在2007年除役，騎著河豚自行車停駛在過去重要的運煤鐵道上，看著不遠處的煤礦遺址，更喚起臺灣過去美好的回憶。

深澳RailBike鄰近深澳漁港，新鮮海鮮更是不容錯過，在地老字號的餐廳都提供在地「現撈仔」的優質漁獲。現撈小捲是必品嚐的美食，每口都能吃到小捲的鮮甜，另外還有現撈鯖魚、一口蟹、魚蛋沙拉、鯊魚羹、旗魚羹、鮮魚湯等，都值得一一品嚐。另外深澳漁港的「夜釣小管」也聞名北臺灣，雖然基隆市舉辦了幾年的鎖管季，仍然搶不走深澳漁港夜釣小管的金字招牌。

除了深澳鐵道自行車、漁港美食外，從漁港也能走到象鼻岩所在地，一探大自然的鬼斧神工，附近還有海科館、水湳洞、黃金博物館、九份，幾乎「一天玩不完」，旅客可以選擇入住九份民宿，晚間還欣賞山城美景，是今年農曆春節最佳的旅遊路線。

深澳鐵道自行車優惠票價單程每人100元延長至2月19日，為了讓更多遊客有更多的深度體驗，新北市府規劃了能深度遊玩的套票，多達10多種的套票包含了「深澳RB、海科館套票」、「深澳RB、漁村手作體驗團體套票」、「深澳RB、天空之城慢食體驗團體套票」、「深澳小旅行」、「深澳RB、水感豆腐DIY體驗」等， 結合山城美館、地區咖啡館、漁村料理各種在地特色，以最低420元的優惠價格發售，限量2000份套票。

相關資訊可上新北市觀光旅遊網預約：

新北市觀光旅遊網：https://tour.ntpc.gov.tw/

深澳鐵道自行車套票：https://www.cts-travel.com.tw/C/tw/railbike-home

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