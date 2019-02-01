感冒改行程 侯友宜昨臉色泛紅：想多做事沒法停下休息

2019-02-01 19:15 聯合報 記者 聯合報 記者 張曼蘋 ╱即時報導



春節連假開始，各地湧現返鄉人潮，新北市長侯友宜原訂今晚到板橋車站、中長途客運站，視察臺鐵、高鐵、客運疏運狀況，並向返鄉旅客發送福袋拜年，但疑因午後身體不適，兩個行程都改由副市長代理。新北市副市長陳純敬說，未被侯友宜授權對外說明。

侯友宜從昨天下午結束視察環狀線行程後，臉部就出現些微泛紅，氣色也略為疲累，私下被問到是否身體不適？侯笑說，最近有點小感冒，不過他一直以來身體都很好，每次只要過幾天就會自動好轉。但自從當上市長後，每天行程不斷，侯友宜也說，他沒有辦法停下來休息，會想要多為新北市做點事。

雖然侯友宜今天傍晚未現身，但許多民眾早在6點前就在板橋車站B1大廳排隊，等著領取福袋，排隊隊伍綿延超過100公尺，人龍還從樓梯還到一樓。陳純敬在板橋車站B1大廳發完福袋，接著到台鐵大廳、計程車招呼站及板橋中長途客運站，聽取國光客運疏運報告，除了向民眾拜年外，也一路慰問台鐵、鐵路警察、計程車運將等人。