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回味小時候 汐止元宵節邀提燈籠遊老街

2019-02-01 20:03觀天下 記者陳惠玲／汐止報導

汐止鄉土文化協會將再度舉辦提燈龍遊老街的活動，民眾只要捐兩張發票就可以換復古紅色...
汐止鄉土文化協會將再度舉辦提燈龍遊老街的活動，民眾只要捐兩張發票就可以換復古紅色燈籠彩繪。 圖／觀天下有線電視提供
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再過兩個星期就是元宵節，汐止鄉土文化協會將再度舉辦提燈龍遊老街的活動，2月17日晚上，民眾只要捐兩張發票就可以換復古紅色燈籠彩繪，今(1)日特地請美術老師示範畫可愛的豬年燈籠，要懸掛在老街上，讓大小朋友回味小時候提燈籠的景象。

藝廊老師徐琬婷表示，很高興能夠受邀當示範作品，這次是以豬年吉祥為主題，因為豬讓我聯想到富貴吉祥意味，所以，畫花開富貴，有珠寶在旁邊，金豬代表豬年吉祥。

藝廊老師鍾功哲說，燈籠是傳統的東西，傳統再結合現代，所以，文字是以傳統的春聯方式呈現，寫了豬事大吉及豬年吉祥，再配合現代，畫了有一點卡通式的豬，希望能夠吸引小朋友的目光。

濟德宮主委許仲宸指出，由新北市汐止鄉土協會主辦的提燈走街活動是第二年舉辦，而濟德宮是汐止最古老的媽祖廟，所以，這是一個很有意義的活動，能夠重現以前小時候提著燈籠遊街的景象，並且帶動更多年輕朋友參與，而當天晚上媽祖也會請大家吃湯圓，鹹甜口味都有。

重現兒時回憶，彩繪燈籠遊老街，2月17日星期日下午四燈在濟德宮登場，先換燈籠接著彩繪，六點開始提著自己獨一無二的燈籠遊中正老街，中間走和平街、建成路及禮門街綠色廊道再回到濟街宮吃湯圓摸彩，也熱情邀請大家一起慶元宵。

老街媽祖
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