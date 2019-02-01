北市擴大節能設備補助 即日起受理申請

2019-02-01 17:19 聯合報 記者 聯合報 記者 莊琇閔 ╱即時報導



北市產業局今年確定持續加碼節能設備補助，不僅服務業補助新增兩項目，補助對象更由服務業擴大至家戶住宅的冷氣及冰箱家電。

針對「服務業汰舊換新節能設備補助」，除已實行的無風管空氣調節機（分離式、窗型、箱型冷氣）、室內停車場智慧照明、辦公室照明及能源管理系統繼續受理補助申請外，今年擴大補助項目新增電冰箱及中央空調系統。電冰箱需符合能源效率1或2級，每公升補助10元，每台以3000元為限。中央空調系統最高補助50%，每案400萬元為限。

北市產發局特別設立「服務業節電補助服務中心」，提供一條龍便利服務，專人專線接聽諮詢電話(0800-580-037)，也提供線上客服及Line即時客服(ID @gik9185a)等多元溝通管道，歡迎於上班時間多加運用。

「家戶住宅汰換耗能家電補助」將補助家戶汰換高耗能的老舊冷氣及電冰箱，只要符合能源效率1、2級，並於2018年12月7日後購買汰換，皆可申請補助。冷氣（分離式、窗型冷氣）每kW補助1000元，每台以3000元為限，每戶最多3台。電冰箱每公升補助10元，每台以3000元為限，每戶最多2台。若以一個家庭汰換3台冷氣2台冰箱，最高可補助1萬5000元。