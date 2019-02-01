台北最古老蓄水池 睽違111年正式對外開放

2019-02-01 16:37 聯合報 記者 聯合報 記者 莊琇閔 ╱即時報導



在台北自來水園區後方的小觀音山上，有個造型古典的紅色建築，這個隱藏在草地下的是台北最古老蓄水池，目前已有111年歷史。這座日據時期建築物，是園區內最鮮為人知的秘境，台北自來水事業處將於今年農曆正月初一正式對外開放，歡迎民眾闔家到水園區走春，並參訪百年前歐式典雅的古蹟。

北水處表示，蓄水池標高約42公尺、容量約4500噸，完工於1908年，是屬於自來水園區「台北水道水源地」市定古蹟建築群之一，現稱「觀音山蓄水池」。日據時期的名稱則叫作「台北水道淨水池」，主要供應給當時艋舺、大稻埕一帶民生用水。建築主體為鋼筋混凝土，為半地下式結構並設有迂迴型導流壁，內部冬暖夏涼，外觀呈現新古典主義建築特色，是見證台北邁向現代自來水的里程碑，因位處園區制高點的位置，早期因水源重地的層層保護而人煙罕至，也因此增添了一抹神秘的氛圍與幽靜感受。

今年農曆春節初一至初六(2月5日至2月10日)以及之後每週六、日，每天上午11點整及下午3點整安排專業導覽人員解說引導並團進團出。為維護導覽服務品質與安全，每場導覽開放20位名額，想參訪的民眾請於開放前半小時至售票口領取號碼牌，不接受電話預約。觀音山蓄水池秘境導覽全程免費，但需購票入園。