侯友宜感冒 年前最後上班日3副市長代辭歲

2019-02-01 14:11 聯合報 記者 聯合報 記者 施鴻基 ╱即時報導



副市長們向眾人辭歲發小紅包兼拜早年。記者施鴻基／攝影 分享 facebook

新北市長侯友宜最近感冒，但依然堅持出席主要行程，但年前市府最後上班日辭歲行程則3位副市長陳純敬、吳明機和謝政達代表。

過去朱立倫擔任市長時，通常選擇開春第一個上班日發小紅包給市府員工；新任市長侯友宜今年多規畫辭歲行程，原本今天下午由他在市府各單位向員工拜早年發小紅包，但因感冒不得不休息，臨時改由副市長代表。

副市長陳純敬、吳明機和謝政達由市府大總管秘書處長饒慶鈺陪同，從地下一樓開始拜早年兼辭歲，也順便發出小紅包，走訪台灣銀行和郵局時，許多等候民眾收到小紅包，都覺得滿幸運。等候存款的張秀鑾說，金額雖不多，但總是喜氣，感覺很好。