新北開放8爆竹煙火施放專區 讓民眾過過癮

2019-02-01 14:02 聯合報 記者 聯合報 記者 王長鼎 ╱即時報導



春節將屆，為提供民眾休閒娛樂及安全環境，並有效管理爆竹煙火施放行為，新北市消防局將規劃於平時及特定節日（元旦、除夕、春節、元宵節、端午節、中秋節及國慶日），每天上午6時至晚上10時，在新北市共8處位於河濱公園較空曠地區，開放為爆竹煙火施放專區供民眾施放一般爆竹煙火，以避免隨處施放爆竹煙火，影響公共安全及安寧。其相關公告位置及附圖可上新北市政府消防局網站「防災宣導互動網/爆竹煙火篇」查詢。

消防局提醒民眾於施放專區施放爆竹煙火時，除依照產品使用說明施放外，應依現場標示範圍或現場管理人員指定之範圍內，朝向空曠區域施放並注意公共安全，嚴禁朝人員、設施物等施放或其他致生危險之行為。

消防局指出，按爆竹煙火管理條例第13條規定，兒童施放爆竹煙火時，父母、監護人或其他實際照顧兒童者應陪同在旁，經發現未陪同施放，可處3000元以上、1萬5000元以下罰鍰；且兒童禁止施放一般爆竹煙火種類有升空類、飛行類及摔炮類，請家長多多注意勿購買前述爆竹煙火，以維護兒童施放爆竹煙火的安全，不要因一時疏忽發生遺憾。

消防局呼籲民眾選購爆竹煙火時，應確認有附加「爆竹煙火認可標示」的爆竹煙火，其屬經抽樣檢驗合格，且有明確使用方式及廠商資料，對消費者購買而言，安全有保障。如有發現未貼有認可標示的爆竹煙火，可直接撥打119專線或直接洽當地消防分隊前往取締，以杜絕非法爆竹產品，保障民眾生命財產安全。