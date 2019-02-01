北市潭美街每5天1件車禍 議員要求市府改善

2019-02-01 12:35 聯合報 記者 聯合報 記者 翁浩然 ╱即時報導



潭美街今年第一起死亡車禍發生在23日傍晚，一名80歲行人於成美抽水站附近穿越車道過馬路，遭行經的機車撞擊後送醫不治。記者翁浩然／攝影 分享 facebook

北市今年1月死亡車禍頻傳，短短1個月已出現12死；議員李明賢近來也接獲居民陳情，內湖區潭美街因路口少、車速快而事故多，1月還發生機車撞死行人事故，希望市府單位改善；交通管制工程處則表示，潭美街死亡車禍區段過年後將裝設黃色警示燈、減速警語及減速標線進行初步改善。

李明賢指出，潭美街去年就發生73件交通事故，平均每5天就1件車禍，當中造成人員受傷的車禍就占56件，受傷人數高達73人，僅車輛損傷的車禍則占17件；然而今年1月卻發生去年以來未有過的死亡車禍。

潭美街今年第一起死亡車禍發生在23日傍晚，一名80歲行人於成美抽水站附近穿越車道過馬路，遭行經的機車撞擊後送醫不治。

李明賢指出，潭美街一般車流相對少，加上號誌路口之間大多都有間距200公尺以上，較容易吸引行經的汽機車加速搶通行，經常到河濱公園或河堤路邊停車、散步的居民，在過馬路走回住宅區一側時，很可能被駛過的汽機車忽視而撞上。

交工處表示，短期內改善方案是在成美抽水站區段裝設提醒用路人減速的黃閃燈；地方原本也建議設置路凸，但考量可能造成不熟路況的用路人危險，改畫設減速標線，並會增加減速警語，預計過年後會開始施作。