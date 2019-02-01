北市清潔隊員無尾牙 議員要求柯P當好老闆

2019-02-01 11:02 聯合報 記者 聯合報 記者 魏莨伊 ╱即時報導



台北市議員王鴻薇（左）、闕梅莎（右）今上午代表質詢組開記者會，要求台北市長柯文哲動用第二預備金替清潔隊員補辦春酒，明年起納入年度性預算。記者魏莨伊／攝影 分享 facebook

歲末年終老闆請員工吃尾牙，是很多習以為常的事，台北市議員王鴻薇、闕梅莎今上午代表質詢組開記者會，表示新北市、桃園市都有編列預算辦理清潔隊員尾牙，慰勞一年辛勞，唯獨沒有，要求台北市長柯文哲動用第二預備金補辦春酒，明年起納入年度性預算。台北市環保局表示會研議，不過清潔隊員沒有辦尾牙，是從前馬英九、郝龍斌市長就如此，他們也改用除夕當天工資加倍發給、補休一天，也發給1500元禮券等，慰勞基層辛勞。

王鴻薇表示，歲末年初之際，質詢組議員闕梅莎、徐弘庭、陳炳甫、吳志剛共同提案，今年開始為台北市辛勞的清潔隊員辦尾牙或春酒。像鄰近的新北市，107年就席開668桌，且各分區都有尾牙，體恤清潔隊員一年來的辛勞。

辦理尾牙的金額上，王鴻薇以新北市為例，表示新北市清潔隊員5063人，包含桌菜、雜項支出總經費是556萬2千元，台北市清潔隊員則是4762人，應500多萬就可以辦完尾牙，這個錢，台北市環保局絕不是出不起。

台北市環保局環境清潔管理科長黃寬助回應表示，自從馬英九、郝龍斌擔任市長起，清潔隊就沒有辦理尾牙，春節期間基層清潔員確實很辛苦，因應民眾有排出垃圾需求，就安排清潔隊員加班，為了體恤出勤工作同仁辛苦，優於勞基法，工資加倍發給，同時給補休一天，除夕當天加一補一外，也發給同仁1500元禮券，而辦理尾牙部分會帶回去研議，謝謝議員關心。

台北市議員闕枚莎要黃寬助別將議題政治化，要柯P當好老闆體恤基層，她也提醒民眾，一般垃圾運送在2月3日至2月4日正常運送，2月5日初一至2月7日初三休假，2月8日初四才會復正常運送，如果有大型垃圾記得2月1日前要先聯絡各分區清潔隊運送。