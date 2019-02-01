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除夕年夜飯？侯友宜：已習慣在外面工作

2019-02-01 10:41聯合報 記者陳珮琦╱即時報導

新北市長侯友宜上午在新任區長交接典禮上期勉大家要以行動治理，為民服務。記者陳珮琦...
新北市長侯友宜上午在新任區長交接典禮上期勉大家要以行動治理，為民服務。記者陳珮琦／攝影
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新北市長侯友宜今天上午主持新北市區長宣誓就職及交接典禮，他表示，這次區長的異動，很多在偏鄉服務的主任秘書都是從基層爬上來，他們對地區的熟悉度以及對地方環境的貢獻度非常高，因此提拔升任區長，就是為了鼓勵基層公務人員。

而明天就要展開九天年假，侯友宜表示，為了這九天的假期要讓民眾開開心心的出門、平平安安的回家，所以市政府所有該上班的員工同仁們，大家都非常的盡心盡力，身為首長，所有的區長也好、市長也好，也應該在這段時間陪著我們辛苦的同仁一起努力，讓我們市民可以過一個快樂的春節。

九天年假不休假，除夕年夜飯呢？侯友宜說，以前當警察，吃年夜飯對我們來講非常的奢侈，除夕的時候不是在偵辦刑案，就是在慰問同仁們，這也是警察辛苦的一面，應盡的工作；侯友宜說太太和子女也都習慣他無法回家吃年夜飯，「我們就是也習慣在外面工作。」

侯友宜也再次強調行動治理，他說，少待在辦公室，經常到第一線裡面去傾聽市民的聲音，市民需要做什麼，發現的問題、了解的問題，立即幫他解決問題，這才是最重要的，也是區長應該要表現的態度。

侯友宜說市民的小事，譬如燈亮、路平、水溝通、環境衛生、社會安寧，很小的事他看不到，區長看到了，就要馬上要趕快立即解決，這才是民眾的大事情；希望這些小事情，區長在第一線就要把它做好，市府在後端給他更多的資源跟力量，一起為民服務。

新北市長侯友宜上午在新任區長交接典禮上期勉大家要以行動治理，為民服務。記者陳珮琦...
新北市長侯友宜上午在新任區長交接典禮上期勉大家要以行動治理，為民服務。記者陳珮琦／攝影
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侯友宜警察

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