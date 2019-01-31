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傳汐止貧童午餐只捨得吃一半 新北：查無個案

2019-01-31 20:38中央社 新北31日電

台積電慈善基金會董事長張淑芬指新北市汐止區有學童沒早餐吃，午餐也只吃一半，另一半帶回去給妹妹，但新北市政府今天表示，查無這個個案，感謝外界一起關心、照顧學童健康。

電子媒體報導，張淑芬24日說，汐止有學校的孩子沒早餐吃；營養午餐吃一半，另一半要帶回去給妹妹或留下來當晚餐。

張淑芬中午拜會新北市長侯友宜，陪同出席的新北市府教育局長張明文說，感謝張淑芬關心孩子，新北市學校營養午餐一年約需經費新台幣6億餘元，除教育部補助2億元，其餘由市府自籌。

不過，張明文接受中央社記者訪問表示，「新北學童絕對有午餐可以吃，不會餓著」，也查無張淑芬提到的個案，已向台積電慈善基金會解釋，更希望一起合作新北市學生溫馨助學圓夢基金，把餅做大以幫助更多弱勢學生。

他說，除午餐，還有「幸福晨飽」早餐，如果還有突發或緊急需求，有「幸福保衛站」4大超商可即時取餐支援，後續會由老師追蹤，必要時轉新北市府社會局全力協助。

社會局長張錦麗提出惜食分享網行動餐車服務計畫，寒、暑假開往偏區定點烹煮，供弱勢兒少用餐；新北市府衛生局長陳潤秋希望在偏區設物理治療所，照顧長輩與發育遲緩兒早期療育。

閉門會談中對張淑芬說「新北市不會讓任何一個孩子挨餓」的侯友宜在公開受訪時表示，張淑芬熱心公益，希望結合市府「公益大平台」，關心更多新北弱勢族群，將偏鄉教育、惜食分享做得更到位。

張淑芬說，新北實物銀行、惜食分享網和幸福保衛站做得很好，她帶團隊學習觀摩。除將來與新北合作，與別的縣市也會合作與互補，帶新北經驗到其他地方。

張淑芬受訪表示，希望讓偏鄉的人知道社會還有人關心他們。她希望各鄉村都做出成績，台灣就會安定、更好。將攜回新北提的合作計畫研究，視可行方案辦理。

偏鄉教育侯友宜

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