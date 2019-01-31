視察環狀線安坑線進度 侯友宜發紅包慰勞工程人員

2019-01-31 18:50 聯合報 記者 聯合報 記者 張曼蘋 ╱即時報導



環狀線第一階段進度已達97%，預計在今年通車，現正進行車站沿線道路復舊工程與列車全線測試等作業。為體恤捷運工程人員的辛勞，新北市長侯友宜今天到新店區視察捷運環狀線及安坑一號道路2期工程進度，同時發放約200個福袋。侯友宜表示，這是他接任市長後，第一次到環狀線機廠，希望環狀線能順利通過測試，重點是要做到安全無虞。

侯友宜表示，環狀線預計在今年底通車，他知道大家有壓力，「沒有關係，我們盡全力，但是要做到安全無虞」，目前17列車都已經都來了，現在還有3部列車在測試中，希望逐步測試將其做到完美無缺，才會開始正式營運。

新北市捷運工程局表示，環狀線第一階段進度已達97%，現正進行車站沿線道路復舊工程與列車全線測試等作業，後續將依大眾捷運法辦理穩定性測試及營運模擬演練，由地方和中央主管機關分別辦理初、履勘作業，檢查通過後可望今年營運；環狀線第二階段綜合規畫報告已獲交通部審查通過，正核轉行政院核定中，希望今年能爭取核定。

至於淡海線綠山線已通車，目前持續進行銜接藍海線至漁人碼頭站3站工程，預計今年完工；捷運工程局表示，安坑線與三鶯線目前進行井式基礎、墩柱、帽梁及橋梁上構施工作業，進度分別為48.44%與27.20%，預計110年底及112年底完工；萬大線第一期進度已達40%，目前新北市端各車站主體工程展開中，預計114年底完工；萬大線第二期財務計畫目前已完成基本設計，同步辦理都市計畫變更及細部設計前置作業，預訂117年底完工。