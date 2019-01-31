視察環狀線安坑線進度 侯友宜發紅包慰勞工程人員
環狀線第一階段進度已達97%，預計在今年通車，現正進行車站沿線道路復舊工程與列車全線測試等作業。為體恤捷運工程人員的辛勞，新北市長侯友宜今天到新店區視察捷運環狀線及安坑一號道路2期工程進度，同時發放約200個福袋。侯友宜表示，這是他接任市長後，第一次到環狀線機廠，希望環狀線能順利通過測試，重點是要做到安全無虞。
侯友宜表示，環狀線預計在今年底通車，他知道大家有壓力，「沒有關係，我們盡全力，但是要做到安全無虞」，目前17列車都已經都來了，現在還有3部列車在測試中，希望逐步測試將其做到完美無缺，才會開始正式營運。
新北市捷運工程局表示，環狀線第一階段進度已達97%，現正進行車站沿線道路復舊工程與列車全線測試等作業，後續將依大眾捷運法辦理穩定性測試及營運模擬演練，由地方和中央主管機關分別辦理初、履勘作業，檢查通過後可望今年營運；環狀線第二階段綜合規畫報告已獲交通部審查通過，正核轉行政院核定中，希望今年能爭取核定。
至於淡海線綠山線已通車，目前持續進行銜接藍海線至漁人碼頭站3站工程，預計今年完工；捷運工程局表示，安坑線與三鶯線目前進行井式基礎、墩柱、帽梁及橋梁上構施工作業，進度分別為48.44%與27.20%，預計110年底及112年底完工；萬大線第一期進度已達40%，目前新北市端各車站主體工程展開中，預計114年底完工；萬大線第二期財務計畫目前已完成基本設計，同步辦理都市計畫變更及細部設計前置作業，預訂117年底完工。
侯友宜視察完環狀線後，隨後也到安坑輕軌共構的新店安坑一號道路二期工程現場慰勉施工團隊，並發放福袋給施工人員，感謝工程團隊日以繼夜趕工，期許安一路二期工程能如期在今年中完工，讓新店安坑地區與大台北都會區交通路網全面接軌。
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