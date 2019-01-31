新年走春做公益 金山泡湯感受50年代

2019-01-31 21:49 觀天下 記者廖品涵／金山報導



金山陽明山溫泉區有業者將酒店大廳改造成50年代樣貌，還有家庭拍照區，邀請民眾穿起年輕時最流行的服飾來拍照。 圖／紅樹林有線電視提供 分享 facebook 春節倒數，金山區的溫泉業者已經想好走春行程等湯客來玩，金山陽明山溫泉區有業者每年都會定出不同的主題，今年將酒店大廳改造成50年代樣貌，還有家庭拍照區，邀請民眾穿起年輕時最流行的服飾來拍照。

另外走春還可以做公益，只要買書飯店業者就會捐出所得給幫助弱勢孩童突破生命的限制，許下希望要讓弱勢孩子們展開人生的無限可能。

渡假酒店公關經理洪永葳指出，農曆新年走春是習俗也是慣例，乍暖還寒冷冷的天氣，不妨選擇到金山泡湯，也趁著溫泉季活動，不但有湯泡還有好吃好玩的一應俱全，每年酒店都會定出不同的主題，邀請民眾泡湯遊玩也可以主題裝扮，今年更是將酒店大廳改造成50年代樣貌，還有家庭拍照區，要給湯客新春不一樣的走春感受。

菸酒公賣局的牌子、偉士牌摩托車還有映像管舊電視，讓大朋友回春也讓小朋友感受50年代風情，過年一定要拍全家福，還有復古沙發、留聲機以及老電話，打造復古場景，就缺民眾復古裝扮，打造一幅50年代大家庭的和樂氣氛。

渡假酒店公關經理洪永葳表示，走春拍照還不夠玩，在二館還有與那個年代作者合作的畫展可以提供民眾細細回味50年代的年少青春，另外走春還可以做公益，只要買書就會捐出所得給基督教芥菜種會「苗兒助長計畫」，幫助弱勢孩童突破生命的限制，藉此也讓弱勢孩子們展開人生的無限可能。