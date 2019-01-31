防止大塞車惡夢再現 汐止警加強疏導

2019-01-31 21:50 觀天下 記者陳惠玲／汐止報導



為了避免今年初汐止大塞車情況重演，汐止警提醒民眾，如果遇到輕微的交通事故，可以自己先畫定位及拍照後移置。 圖／觀天下有線電視提供 分享 facebook 過年九天連假，再加上年前可能會湧現的採買人潮，為了避免今年初汐止大塞車情況重演，汐止警分局除了在重要路口站崗指揮，也提醒民眾，如果遇到輕微的交通事故，在人沒受傷，車子還能發動，可以自己先畫定位及拍照後移置，讓交通恢復順暢。

汐止警分局交通組長李萬居指出，大同、新台五路口可以說是汐止車流量最大的地方，再加上一旁就是美式大賣場，還有高速公路交流道，過年就快到了，除了治安平穩，交通順暢也是重要的一環，所以，在車多時間，警分局也已經加派警力，在路口加強疏導車流。

李萬居表示，春節期間特別呼籲大家快樂出門、平安回家，絕不酒後駕車，不闖紅燈、不超速行駛。還有，為了避免1月3日汐止交通塞爆情況重演，為了疏導可能的返鄉及採買車流，這次警方特別呼籲，如有發生輕微事故，車輛尚能移動，請雙方駕駛人注意先標繪定位，及拍照後，經雙方當事人同意，即先行移開車輛停到路邊，等待警方場處置，避免影響其他人車通行。

李萬居說，汐止區國一及國三交流道相連，銜接國五，至宜蘭旅遊車潮，春節期間車多容易壅塞，造成交流道回堵車潮，請大家耐心駕駛，亦可多利用替代道路，由基隆走台2線濱海公路或由深坑轉106乙線、新店台9線北宜公路前往。