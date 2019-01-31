春節金山財神廟爆人潮 警方初一到初六總量管制

2019-01-31 18:06 聯合報 記者 聯合報 記者 游明煌 ╱即時報導



新北市政府警察局金山分局有鑑於往年春節，金山財神廟總吸引許多人前往參拜祈福，因廟宇其座落於萬里區公館崙山腰，該路段屬山區道路且路幅僅可供兩車交會通行或單車通行，是車潮很多的「必塞路段」，從初一至初六實施彈性車輛總量管制措施，管制財神廟上山車輛，敬請用路人配合。

金山分局今天表示，如果山區路段車流過大，實施管制上山車輛，建議民眾將車輛停放於大鵬派出所旁停車場，再使用財神廟提供接駁車服務前往上山。民眾若要自行開車前往金山財神廟參拜，建議沿萬里區臺2線與員潭路口及大鵬派出所路口上山，由金山區臺2線與龜子山路口下山，以避免在山區會車不易，而造成交通壅塞。

另提醒民眾應注意山區道路交通狀況，小心駕駛，如遇輕微交通事故僅有車輛財物受損，車輛尚能行駛，駕駛人應先將汽車的四個車角或輛胎、機車倒地位置標繪在地面，並迅速將車輛移至路邊安全、不妨礙交通處所，避免造成道路壅塞及二次車禍發生。