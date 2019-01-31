侯硐貓瘟是「外來貓」 里長：許多飼主投機取巧來棄貓

2019-01-31 17:41 聯合報 記者 聯合報 記者 張曼蘋 ╱即時報導



新北市瑞芳猴硐日前發生2起幼貓感染貓瘟死亡案例，新北市動保處與當地里長、志工立即消毒，並替貓補強注射預防針。經動保處追查，為民眾帶到貓村棄養的貓，只要施打疫苗就能有效預防貓瘟，目前未出現新感染。當地光復里長周晉億也說，每一年都會進行消毒及打預防針，且只要發現新貓，就會先交由動保處檢查是否有疾病，當地也早已建立起一套機制。

周晉億在當地服務2、30年，他說，印象中含這次發生過約2次貓瘟，都是發生在民眾棄養的貓身上，因為貓村的貓都有造冊、注射疫苗，所幸疫情每次都能有效獲得控制。

「貓都有地域性，放了不一定會活下來！」周晉億憤慨地說，許多想要投機取巧的飼主都會想要來這棄貓，也有從中南部打電話詢問是否能把家貓、浪貓送來這，他光是一年就會接到約20通詢問電話，甚至還有民眾會把貓裝在籠子內直接帶來遺棄，可是外來貓來到這，可能會被當地的貓排擠、驅趕，導致適應不良。

周晉億表示，當地居民已經自主性建立一套通報機制，只要發現有新貓或是健康狀況不好的病貓，就會立即通知他或志工們。對於外來遊客，周晉億與當地居民都會軟性勸導遊客盡量不要觸摸或餵貓。

他說，有些貓不愛被人摸，會防禦性地抓傷人，且貓都有定點定時被餵養，不需要再另外餵食，歡迎大家來看貓，只是愛貓還是以不打擾為主要原則。