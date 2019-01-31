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台北市因應非洲豬瘟防疫應變 作為模擬演習

2019-01-31 16:00聯合報系攝影中心 記者林伯東╱即時報導

台北市因應非洲豬瘟防疫應變作為模擬演習下午在台北花博公園舉行，演習現場模擬養豬場內發生疑似非洲豬瘟時的處置作為。

台北市因應非洲豬瘟防疫應變作為模擬演習下午在台北花博公園舉行，演習現場模擬養豬場...
台北市因應非洲豬瘟防疫應變作為模擬演習下午在台北花博公園舉行，演習現場模擬養豬場內發生疑似非洲豬瘟時的處置作為。圖為撲殺作業。記者林伯東／攝影
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台北市因應非洲豬瘟防疫應變作為模擬演習下午在台北花博公園舉行，演習現場模擬養豬場...
台北市因應非洲豬瘟防疫應變作為模擬演習下午在台北花博公園舉行，演習現場模擬養豬場內發生疑似非洲豬瘟時的處置作為。圖為訪視宣導。記者林伯東／攝影
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台北市因應非洲豬瘟防疫應變作為模擬演習下午在台北花博公園舉行，演習現場模擬養豬場...
台北市因應非洲豬瘟防疫應變作為模擬演習下午在台北花博公園舉行，演習現場模擬養豬場內發生疑似非洲豬瘟時的處置作為。圖為消毒作業。記者林伯東／攝影
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台北市因應非洲豬瘟防疫應變作為模擬演習下午在台北花博公園舉行，演習現場模擬養豬場...
台北市因應非洲豬瘟防疫應變作為模擬演習下午在台北花博公園舉行，演習現場模擬養豬場內發生疑似非洲豬瘟時的處置作為。圖為檢診送驗。記者林伯東／攝影
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台北市因應非洲豬瘟防疫應變作為模擬演習下午在台北花博公園舉行，台北市長柯文哲（右...
台北市因應非洲豬瘟防疫應變作為模擬演習下午在台北花博公園舉行，台北市長柯文哲（右二）對演習現場模擬養豬場內發生疑似非洲豬瘟時的處置作為發表感想。記者林伯東／攝影
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台北市因應非洲豬瘟防疫應變作為模擬演習下午在台北花博公園舉行，演習現場模擬養豬場...
台北市因應非洲豬瘟防疫應變作為模擬演習下午在台北花博公園舉行，演習現場模擬養豬場內發生疑似非洲豬瘟時的處置作為。圖為撲殺作業。記者林伯東／攝影
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非洲豬瘟演習花博

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