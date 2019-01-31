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北農防休市風波 翁震炘：春節過後無連休3天

2019-01-31 16:30中央社 台北31日電

北農產公司去年初因連續休市，導致菜價波動。總經理翁震炘說，今年春節前加強作業計畫今天開跑，規劃包含控管進貨時間等措施，會讓交易過程順暢，且春節過後未有休市3天。

台北市市場處日前召集相關單位開會後決議，北農今年2月休市日包含5日至9日（農曆春節），13日（農曆初九）、20日至21日（元宵節過後）及25日。除春節外，未有連休3天狀況。

翁震炘接受電訪問時說，預估春節前夕，果菜需求量將大增，為因應產地進貨車、商販及民眾採購車流，今天至2月4日訂定「春節前加強作業計畫」，包含啟動控管進貨秩序、疏導交通等措施，盼滿足產銷消需求。

他表示，預期春節前夕，進貨量增加外，承銷人也會趁年節前夕購買蔬果，像今天蔬菜交易量為2100公噸、水果872公噸，比昨天還高，價格維持平穩。

翁震炘指出，為因應春節前夕進貨量增加等狀況，規劃「春節前加強作業計畫」，像今天就讓載貨卡車提早進場，讓承銷人可提前購買，解決批發市場交通和交易量等情況。

他說，因春節前夕，產銷皆有需求，預期2月2日、3日進貨量會增加，且今年氣候平順，蔬果生長順遂，預估春節前5日批發市場總供應量，蔬菜約1萬2000公噸、水果約4350公噸，價格則可望平穩。

至於今年農曆初九及元宵節休市日，翁震炘表示，為防範發生去年休市日風波，北農在2月13日（農曆初九）休市，元宵節過後休2天外，春節過後無連休3天，一定會讓交易過程順暢。

北農去年春節期間休市，又在農曆初九連休3天，造成菜價波動，引發外界關注和相關效應。

春節北農元宵節

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