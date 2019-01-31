親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
春節連假哪裡趣
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

台灣大總經理換人做 40歲林之晨出馬

瑞芳戶所一通電話 失散28年母子團圓淚崩

2019-01-31 15:09聯合報 記者賴郁薇╱即時報導

新北市28歲男子劉士忠一出生就被送養，打從有記憶以來，就未曾見過親生父母，「養子」身世秘密一直被養父母深藏，直到他20歲服兵役前，請領戶籍謄本，才意外發現自己是養子，幾經自我懷疑，他決定勇敢尋母，求助瑞芳戶政事務所；承辦人員輾轉聯繫上劉母，且劉母正巧返回雙溪老家探親，戶所火速安排母子見面，二人在農曆年前淚崩團圓，劉士忠說，「媽媽，我想抱抱妳」。

劉母好不容易與兒子團聚，頻頻拭淚，不斷念叨「我找到兒子了！是我兒子耶！我找到兒子了！」難掩欣喜情緒。劉母激動地說，早年生活環境差，劉士忠排行老三，丈夫提議想把最小的孩子送養，她原本以為丈夫是開玩笑，沒想到孩子的爸當真逼她找人收養小孩。透過朋友轉介，她找到劉姓夫妻，見心善夫妻真心疼愛兒子，才忍痛答應送養。

劉士忠被劉姓夫妻收養，但生母仍然割捨不下親生孩子，「ㄧ開始我都還會偷偷去看兒子」，直到收養家庭搬家，「我就再也看不到兒子了」，劉母回憶當年光景說道。

劉士忠被收養後，被養父母百般呵護，「我從來都沒有想過，原來自己不是爸媽的親生孩子」，身世秘密直到他當兵請領戶籍謄本時才曝光，當下他難以接受，甚至自我懷疑，「是不是爸媽討厭我，不然怎麼會不要我」，但劉士忠心底深處，仍想要得到一點點親生父母的消息。

劉士忠原本想從養父母口中打探，但養父母都不願多談，想到這20多年來，養父母將他視如己出、撫養成人，他也深怕傷了養父母的心，只能按捺尋母的衝動，將身世之謎暗自藏在心中，不敢多問。

劉士忠養父母在這幾年內，陸續離開人世，養父臨終前，才約略對劉士忠透露其生母資訊，並鼓勵他去找媽媽；劉士忠才終於鼓起勇氣尋根，先領了出生時的戶籍謄本，判斷親生媽媽可能落腳雙溪，他決定到雙溪戶政事務所碰運氣，留了一封信、一張照片，希望能有好消息。

由於劉士忠生母並未留下聯絡電話，戶所承辦人只能輾轉從她親人聯絡起，得知劉母早就搬離雙溪，但本月28日恰巧回老家探望，火速聯繫劉士忠，安排兩人在戶政事務所相見。

母子團聚那一刻，兩人雖然隔閡28年，卻毫無陌生感，劉士忠緊緊抱著母親說，不管過去為什麼選擇丟下他，他都願意原諒，「因為我想要看看妳的臉、抱抱妳！」還遞給母親一包紅包說，二十年來，無法好好孝順母親，快要過年了，這紅包是他一點點心意，請母親務必收下，也讓戶政事務所人員都直呼感動。

新北市28歲男子劉士忠一出生就被送養，從未見過親生父母，身世秘密曝光後，他苦心尋...
新北市28歲男子劉士忠一出生就被送養，從未見過親生父母，身世秘密曝光後，他苦心尋母，在瑞芳戶政事務所協助之下，在過年前順利與母親團圓。圖／瑞芳戶政事務所提供
分享

收養夫妻

相關新聞

侯友宜不知張忠謀妻是畫家 張淑芬：真的是太沒知識

2019-01-31 12:49

貓纜氣窗板269公尺掉落 重1.7公斤從天而降險砸茶農

2019-01-31 12:40

狂蓋建設為房地產解套 四十年造鎮淪鬼城

2019-01-31 13:23

影╱碩士道長潘政鵬免費收驚有洋葱 為實現對父親承諾

2019-01-31 09:59

台北市大富翁桌遊 玩了就可掌握不動產買租行情

2019-01-31 08:23

中和烘爐地福德宮春節進香 實施停車總量管制

2019-01-31 13:56

28歲男從小送養 尋母淚崩相聚

2019-01-31 13:54

網路調查好感度第一名 侯友宜：我都看負面

2019-01-31 13:41

政治能量遭質疑 柯文哲：撐這麼久很厲害了

2019-01-31 12:54

北市百貨賣場大型餐廳公安體檢 知名業者違規

2019-01-31 12:53

柯文哲大送發財金 商圈走街博人氣

2019-01-31 11:36

北捷龍山寺春節樂吉籤紀念票夯 排隊人潮滿到站外

2019-01-31 10:19

春節北海岸走春這樣玩 免費接駁多利用

2019-01-31 10:09

花小錢玩深度 新北小鎮推精緻觀光

2019-01-31 00:08

「朱市長的好朋友」再捐2千萬元 新北設公益平台

2019-01-30 23:53

春節結婚去… 桃園休假 轉向新北登記

2019-01-30 23:49

北市河濱公園 花草迎春

2019-01-30 23:49

學者看法／機車格要夠停 月票才推得動

2019-01-30 23:37

趕辦年貨 迪化街湧人潮

2019-01-30 23:33

視察批發市場 柯文哲：不會再發生菜價崩盤

2019-01-30 23:31

北市機車格擬全面收費 議員：應採月票制

2019-01-30 23:28

2月13日北市產業論壇 拚經濟起手式

2019-01-30 23:22

身分證有2、0、1、9 龜吼走春領紅包

2019-01-30 23:14

非史上最慢╱新北105年度總預算 拖到3月才審完

2019-01-30 23:13

議會臨會今最後一天 新北總預算 恐拖到年後審

2019-01-30 23:09

外籍書法老師寫春聯 瑞芳共餐洋味十足

2019-01-30 19:39

22年愛心不斷 汐止北峰里弱勢暖暖過年

2019-01-30 19:39

年前物資滿滿 三芝公所送五大關懷戶

2019-01-30 19:39

年前換新碗 石門老人共餐環保又健康

2019-01-30 19:38

淡江大橋施工說明會 漁民拉布條盼溝通

2019-01-30 19:37

北北基計程車春節加成 新式計費表照表收費

2019-01-30 18:57

清除陰陽海邊坡浮石 濱海公路77.8K明雙向封2小時

2019-01-30 17:14

視察果菜、魚類市場 柯文哲：菜價不會再崩盤

2019-01-30 14:28

淡海走春去 輕軌春節彈性增班

2019-01-30 14:28

西門町最正牛肉麵店花 三姐妹亮眼來自父母高顏值

2019-01-30 11:37

獲捐2千萬善款 侯友宜：成立公益大平台

2019-01-30 10:43

獨／朱立倫「無名氏」友人 再捐新北2千萬要當侯友宜朋友

2019-01-30 09:09

柯文哲清晨視批發市場：保證不再發生菜價崩跌

2019-01-30 08:07

春節視察 柯文哲魚類、果菜批發市場拜早年

2019-01-30 08:06
看更多

熱門文章

春節出遊小心！這測速桿限速30 啟用半個月開罰350萬

2019-01-30 15:23

大林鎮長遭批「把大家當盤子」 暴怒翻桌事後道歉

2019-01-30 22:36

「花在彰化燈會」今晚試燈 湖中露出3D巨大月球超吸睛

2019-01-30 22:40

2021年台灣燈會在新竹 林智堅：全力以赴

2019-01-31 11:35

侯友宜不知張忠謀妻是畫家 張淑芬：真的是太沒知識

2019-01-31 12:49

身分證有2、0、1、9 龜吼走春領紅包

2019-01-30 23:14

長逾1公里101退役鋼纜製作 「如意生命─ 苗栗」揭幕

2019-01-30 19:45

影／置身魔法童話城 2019桃園燈會40燈組搶先看

2019-01-30 21:11

台中敬老卡微調 計程車全額補助改為每趟50元

2019-01-31 10:18

美！宜蘭三星落羽松林今起有夜秀 秘境如童話世界

2019-01-31 09:15

北捷龍山寺春節樂吉籤紀念票夯 排隊人潮滿到站外

2019-01-31 10:19

海陸儀隊出身熱血教官 搭表演舞台激勵「儀隊魂」

2019-01-31 08:23

竹北一路口有「滿滿的紅綠燈」 網友：眼花撩亂好誇張

2019-01-31 13:00

清除陰陽海邊坡浮石 濱海公路77.8K明雙向封2小時

2019-01-30 17:14

金門首次組團登陸拜會 楊鎮浯：此行成果豐碩

2019-01-30 18:17

調查站尾牙邀請官員民代 出席者不備禮不致詞化解質疑

2019-01-30 19:20

鄉公所資源回收年賺200萬 張麗善率全縣清潔隊長取經

2019-01-30 16:07

淡江大橋施工說明會 漁民拉布條盼溝通

2019-01-30 19:37

2020台灣燈會在台中、2021在新竹市 主燈不再限生肖

2019-01-31 11:22

影／駁二環境藝術超療癒！「遠心林」轉動演繹自然

2019-01-30 15:30

影╱碩士道長潘政鵬免費收驚有洋葱 為實現對父親承諾

2019-01-31 09:59

車禍醫療負債百萬 他靠賣30元炸物突破逆境

2019-01-31 09:07

影／全台最高光明燈 台南麻豆代天府引進電腦點燈

2019-01-30 19:27

影／網友票選全台必看 台南普濟殿燈會點燈了

2019-01-30 20:29

北市機車格擬全面收費 議員：應採月票制

2019-01-30 23:28

台中區長僅兩區沒動 28區每區都有故事

2019-01-31 12:59

為蘭陽戲劇團叫屈 民俗戲曲專家：裁撤算了

2019-01-31 00:35

台中各區長人事異動 調整名單出爐

2019-01-31 12:31

提升行車安全 鄭文燦：花5百萬幫45輛公車裝安全系統

2019-01-30 16:08

台南違法托嬰中心遭查獲 停業竟還收托25幼童

2019-01-30 17:16

影／高雄小提燈「鴻運豬」 可手提也可戴頭上

2019-01-30 19:46

影／桃園最長！50公尺滾輪滑梯今開放 大人小孩都嘗鮮

2019-01-31 12:52

貓纜氣窗板269公尺掉落 重1.7公斤從天而降險砸茶農

2019-01-31 12:40

拚節電！冷氣冰箱汰舊換新 竹縣最高每戶補助1.5萬

2019-01-31 13:48

哥哥車禍驟逝 她做手工皂記憶哥哥的味道

2019-01-31 08:26

宜蘭鐵路高架化有譜？ 吳澤成：宜蘭羅東段優先

2019-01-30 17:59

台北市大富翁桌遊 玩了就可掌握不動產買租行情

2019-01-31 08:23

春節醫療不打烊 桃園19醫院24小時門急診服務看這裡

2019-01-31 07:28

女力時代來臨 女兵變身女農務農有成獲表揚

2019-01-30 16:04

年前暖流 新北校長回家鄉送禮公所發禮金助清寒

2019-01-30 19:32
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top