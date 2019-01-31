瑞芳戶所一通電話 失散28年母子團圓淚崩

2019-01-31 15:09 聯合報 記者 聯合報 記者 賴郁薇 ╱即時報導



新北市28歲男子劉士忠一出生就被送養，打從有記憶以來，就未曾見過親生父母，「養子」身世秘密一直被養父母深藏，直到他20歲服兵役前，請領戶籍謄本，才意外發現自己是養子，幾經自我懷疑，他決定勇敢尋母，求助瑞芳戶政事務所；承辦人員輾轉聯繫上劉母，且劉母正巧返回雙溪老家探親，戶所火速安排母子見面，二人在農曆年前淚崩團圓，劉士忠說，「媽媽，我想抱抱妳」。

劉母好不容易與兒子團聚，頻頻拭淚，不斷念叨「我找到兒子了！是我兒子耶！我找到兒子了！」難掩欣喜情緒。劉母激動地說，早年生活環境差，劉士忠排行老三，丈夫提議想把最小的孩子送養，她原本以為丈夫是開玩笑，沒想到孩子的爸當真逼她找人收養小孩。透過朋友轉介，她找到劉姓夫妻，見心善夫妻真心疼愛兒子，才忍痛答應送養。

劉士忠被劉姓夫妻收養，但生母仍然割捨不下親生孩子，「ㄧ開始我都還會偷偷去看兒子」，直到收養家庭搬家，「我就再也看不到兒子了」，劉母回憶當年光景說道。

劉士忠被收養後，被養父母百般呵護，「我從來都沒有想過，原來自己不是爸媽的親生孩子」，身世秘密直到他當兵請領戶籍謄本時才曝光，當下他難以接受，甚至自我懷疑，「是不是爸媽討厭我，不然怎麼會不要我」，但劉士忠心底深處，仍想要得到一點點親生父母的消息。

劉士忠原本想從養父母口中打探，但養父母都不願多談，想到這20多年來，養父母將他視如己出、撫養成人，他也深怕傷了養父母的心，只能按捺尋母的衝動，將身世之謎暗自藏在心中，不敢多問。

劉士忠養父母在這幾年內，陸續離開人世，養父臨終前，才約略對劉士忠透露其生母資訊，並鼓勵他去找媽媽；劉士忠才終於鼓起勇氣尋根，先領了出生時的戶籍謄本，判斷親生媽媽可能落腳雙溪，他決定到雙溪戶政事務所碰運氣，留了一封信、一張照片，希望能有好消息。

由於劉士忠生母並未留下聯絡電話，戶所承辦人只能輾轉從她親人聯絡起，得知劉母早就搬離雙溪，但本月28日恰巧回老家探望，火速聯繫劉士忠，安排兩人在戶政事務所相見。