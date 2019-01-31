親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
備戰2020選總統
立委補選觀察站
百里侯上任滿月
春節交通一把抓
政治
軍事
綜合

台灣大總經理換人做 40歲林之晨出馬

影／AIT台北處長拜會韓國瑜 談話內容受矚目

2019-01-31 14:57聯合報系攝影中心 記者劉學聖╱即時報導

美國在台協會台北處長酈英傑今天專程南下與高雄市長韓國瑜見面，雙方交談甚歡，由於韓國瑜四月份即將前往美國哈佛進行演講，這次AIT重要官員前來拜會韓國瑜，是否會在美國行有特殊安排，由於雙方進行閉門會議不得而知；酈英傑僅對媒體透露此次來只會談美台關係，並請益這次選戰的過程，至於其他政治性敏感問題就不便透露。

高雄市長韓國瑜。記者劉學聖／攝影
高雄市長韓國瑜。記者劉學聖／攝影
分享
美國在台協會台北處長酈英傑（左）今天專程南下與高雄市長韓國瑜（右）見面，雙方握手...
美國在台協會台北處長酈英傑（左）今天專程南下與高雄市長韓國瑜（右）見面，雙方握手表達善意。記者劉學聖／攝影
分享
美國在台協會台北處長酈英傑（左）今天專程南下與高雄市長韓國瑜（右）見面，雙方握手...
美國在台協會台北處長酈英傑（左）今天專程南下與高雄市長韓國瑜（右）見面，雙方握手表達善意。記者劉學聖／攝影
分享
美國在台協會台北處長酈英傑（右）與高雄處長歐雨修（左）拜會韓國瑜。記者劉學聖／攝...
美國在台協會台北處長酈英傑（右）與高雄處長歐雨修（左）拜會韓國瑜。記者劉學聖／攝影
分享
美國在台協會台北處長酈英傑（左）今天專程南下與高雄市長韓國瑜（右）見面，雙方針對...
美國在台協會台北處長酈英傑（左）今天專程南下與高雄市長韓國瑜（右）見面，雙方針對訪美行程交換意見。記者劉學聖／攝影
分享

韓國瑜酈英傑美國在台協會

相關新聞

訪美布局2020？ 韓國瑜：想太多了

2019-01-31 00:45

六都市長就職滿月 侯網路好評最高 柯吊車尾

2019-01-31 14:04

柯P挑戰騎腳踏車一日雙城 韓國瑜：都歡迎

2019-01-31 11:58

好感度獲六都第二 黃偉哲：主動面對爭議

2019-01-31 11:35

柯韓網路好感度墊底 鄭文燦：他們是網紅不會墊底

2019-01-31 11:33

可能訪華府智庫？ 韓國瑜：如果有邀約且時間允許

2019-01-31 10:49

柯韓會在228？柯文哲將再挑戰北、高「一日雙城」

2019-01-31 10:36

馬英九疑他聲量撑不到2020 柯文哲：馬何時變名嘴？

2019-01-31 10:08

韓流vs.柯流 終須一戰？ 美國行分水嶺…

2019-01-31 00:57

柯文哲看韓流：2周掀風暴 台灣進入極端政治

2019-01-31 00:41

高雄水果續傳捷報 昨晚再出口大陸13櫃

2019-01-31 00:27

韓國瑜：治安做得好 人才進得來

2019-01-30 23:32

韓粉太熱情 李佳芬盼別造神

2019-01-30 23:15

高雄賽馬產業鏈 吸引香港關注

2019-01-30 23:09

香港馬會人員來拜會？ 韓國瑜：前董事自掏腰包來訪問

2019-01-30 22:38

全世界都在看 韓國瑜想推「Made in Kaohsiung」品保

2019-01-30 21:12

香港馬會人員來拜會韓國瑜？ 馬會：沒派代表見高雄官員

2019-01-30 20:18

影／前香港馬會人員拜訪 韓國瑜：推賽馬成功有3千億稅收

2019-01-30 18:08

韓國瑜港都認助3學子 自嘲年紀大找到工作要回饋

2019-01-30 18:01

影／韓粉太瘋狂 李佳芬：誠懇拜託大家不要造神

2019-01-30 16:58

「韓流」要當心了！ 潘恒旭親曝韓國瑜弱點

2019-01-30 16:24

六都首長滿月成績單揭曉！柯文哲好感墊底全因這些爭議

2019-01-30 16:01

蔡正元：費正清中心對國民黨不友善 韓國瑜深入虎穴

2019-01-30 15:57

桃園社宅動工 蘇貞昌讚鄭文燦若當建商鐵定賺大錢

2019-01-30 15:43

柯文哲臉書現退讚潮人氣狂衰退？大數據解密背後真相！

2019-01-30 15:33

馬英九說會害怕韓國瑜選總統 韓訝異回：他說了嗎？

2019-01-30 15:23

韓國瑜證實高市社會局長 國民黨前副祕書長葉壽山出任

2019-01-30 15:10

柯流vs.韓流？ 柯：韓流更快 台灣進入極端政治

2019-01-30 14:37

【重磅快評】韓國瑜彎弓 哈佛講台射日？

2019-01-30 14:35

韓國瑜首次治安會報：治安做不好 無顏號召人進高雄

2019-01-30 13:22

拿下立委補選必選2020？ 韓國瑜：李俊毅可改名李半仙

2019-01-30 12:40

訪美為選總統？ 韓國瑜：千萬不要聯想太多

2019-01-30 12:23

候選人只會送面紙？超實用選舉贈品網大讚：想投他！

2018-11-09 20:00
看更多

熱門文章

力求年改翻案 退休公教不排除狀告藍營縣市長

2019-01-31 07:27

六都首長滿月成績單揭曉！柯文哲好感墊底全因這些爭議

2019-01-30 16:01

高雄水果續傳捷報 昨晚再出口大陸13櫃

2019-01-31 00:27

卓榮泰將變陣型 孫大千籲黨天王總統夢醒醒

2019-01-31 08:30

鬧鬼、惹罵…因為官邸遭殃的不只韓國瑜

2019-01-31 08:00

柯文哲臉書現退讚潮人氣狂衰退？大數據解密背後真相！

2019-01-30 15:33

韓柯蔡誰發紅包最有溫度？ 專家解析肢體語言看誠意

2019-01-31 10:38

遭國台辦批支持台獨卻在大陸賺錢 鄭麗君：刻意炒作

2019-01-30 17:13

馬英九說會害怕韓國瑜選總統 韓訝異回：他說了嗎？

2019-01-30 15:23

香港馬會人員來拜會韓國瑜？ 馬會：沒派代表見高雄官員

2019-01-30 20:18

香港馬會人員來拜會？ 韓國瑜：前董事自掏腰包來訪問

2019-01-30 22:38

遭對岸點名「在陸賺錢又搞台獨」 鄭麗君：刻意炒作

2019-01-31 00:02

柯文哲看韓流：2周掀風暴 台灣進入極端政治

2019-01-31 00:41

蘇貞昌保證勞保最終支付責任 李來希：政府是詐騙集團

2019-01-31 11:22

丁守中今重新勘驗選舉人名冊 這2投開票所發現60疏失

2019-01-30 17:10

蘇貞昌視察高鐵「高鐵要謝謝民進黨」

2019-01-30 16:46

韓流vs.柯流 終須一戰？ 美國行分水嶺…

2019-01-31 00:57

「韓流」要當心了！ 潘恒旭親曝韓國瑜弱點

2019-01-30 16:24

蔡正元：費正清中心對國民黨不友善 韓國瑜深入虎穴

2019-01-30 15:57

謝龍介曝高雄攤商樂賺錢 大讚韓國瑜是「希望的化身」

2019-01-31 14:05

韓國瑜港都認助3學子 自嘲年紀大找到工作要回饋

2019-01-30 18:01

蔡總統： 我們輸了戰役 但會贏得戰爭

2019-01-30 20:16

身後事安排 江丙坤早寫好藏抽屜裡

2019-01-31 00:02

陳明通與高嘉瑜拚網紅 收看直播不到200人

2019-01-30 17:08

影／韓粉太瘋狂 李佳芬：誠懇拜託大家不要造神

2019-01-30 16:58

蔡英文說不讓小燈泡犧牲 受害醫師娘懇求兌現承諾補洞

2019-01-30 16:37

跆拳道金牌國手莊佳佳 將出任桃園市體育局長

2019-01-30 19:48

全世界都在看 韓國瑜想推「Made in Kaohsiung」品保

2019-01-30 21:12

藍總統初選拖愈久 挺韓聲浪愈高

2019-01-31 00:49

影／前香港馬會人員拜訪 韓國瑜：推賽馬成功有3千億稅收

2019-01-30 18:08

國民黨總統初選 林明溱開第一槍「主張全民調」

2019-01-31 00:03

一銀盜領案建功 調查局新北處資安科長升站主任

2019-01-30 20:29

新聞眼／藍太陽機關算盡 別拖垮整黨

2019-01-31 00:41

搭高鐵曾被罰 蘇貞昌：高鐵的規矩和堅持提升台灣水準

2019-01-30 17:56

避免「棄保」讓柯P撿便宜 王鴻薇挺韓國瑜選總統

2019-01-31 11:49

2020大選 陳明文：黨內共識 蔡總統最具實力

2019-01-30 15:49

3圖型表述兩岸關係 韓國瑜：政治菁英領袖可參考

2019-01-31 11:34

馬英九疑他聲量撑不到2020 柯文哲：馬何時變名嘴？

2019-01-31 10:08

美麗島電子報國政調查：民眾最關心拚經濟 國防吊車尾

2019-01-30 21:04

黎明幼兒園長陳情自殘 總統府：全力安撫情緒

2019-01-31 13:52
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top