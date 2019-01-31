中和烘爐地福德宮春節進香 實施停車總量管制
「交通順暢」為新北市春節期間重點工作之一，為讓市民能利用新年期間出門順利求個好彩頭，中和警分局於2月5日至10日，即大年初一至初六期間，針對轄區大型宮廟烘爐地福德宮加強交通疏導和實施停車總量管制，同時安排免費接駁公車上山，期使每位民眾都能順利搏張上上簽!。
農曆新年即將到來，依中國人的傳統習慣，除夕當天全家大小圍爐外，從隔天大年初一開始，就是趁著大過年到廟裡走春祈福，求新年一切順利，財源廣進。
中和警分局表示，中和興南路烘爐地福德宮為信徒眾多、香火鼎盛的大型知名廟宇，而且又有供奉財神、月老，向來從大年初一開始到初四、初五都是遊客進香朝聖熱點，以往均湧入大量人車潮。因烘爐地停車場有限，且山區道路會車不易，為維護上下山車流運行順暢，春節期間將會同相關單位執行交通管制並動員警力、義交加強交通疏導。
警方指出，春節期間每日上午9時至下午6時將實施停車總量管制，於烘爐地福德宮之停車場飽和時，上山車輛將引導至興南路2段399巷39號奇魯停車場暫時停放；倘奇魯停車場也滿載時，將管制並暫停汽車上山；欲上山之遊客可於南勢角捷運站或奇魯停車場搭乘免費接駁公車上山，以免民眾開車進入山區後動彈不得。中和警分局也提醒大家，春節期間前往熱門景點應儘量利用大眾運輸工具，以免被塞車壞了走春的興致。
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