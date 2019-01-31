中和烘爐地福德宮春節進香 實施停車總量管制

2019-01-31 13:56 聯合報 記者 聯合報 記者 王長鼎 ╱即時報導



「交通順暢」為新北市春節期間重點工作之一，為讓市民能利用新年期間出門順利求個好彩頭，中和警分局於2月5日至10日，即大年初一至初六期間，針對轄區大型宮廟烘爐地福德宮加強交通疏導和實施停車總量管制，同時安排免費接駁公車上山，期使每位民眾都能順利搏張上上簽!。

農曆新年即將到來，依中國人的傳統習慣，除夕當天全家大小圍爐外，從隔天大年初一開始，就是趁著大過年到廟裡走春祈福，求新年一切順利，財源廣進。

中和警分局表示，中和興南路烘爐地福德宮為信徒眾多、香火鼎盛的大型知名廟宇，而且又有供奉財神、月老，向來從大年初一開始到初四、初五都是遊客進香朝聖熱點，以往均湧入大量人車潮。因烘爐地停車場有限，且山區道路會車不易，為維護上下山車流運行順暢，春節期間將會同相關單位執行交通管制並動員警力、義交加強交通疏導。