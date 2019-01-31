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台灣大總經理換人做 40歲林之晨出馬

45屆國際技能競賽 台北9國手獲選

2019-01-31 13:44聯合報 記者魏莨伊╱即時報導

南港高工冷作職類國手林哲名成功通過45屆國際技能競賽第三階段國手選拔。圖／教育局...
南港高工冷作職類國手林哲名成功通過45屆國際技能競賽第三階段國手選拔。圖／教育局提供
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2019第45屆國際技能競賽第三階段國手選拔結果公告，最終10職類經由約3個月共同培訓，26日宣布最終正取國手名單。台北市成功取得8項職類9人技職國手資格，是歷屆最多，他們將在今年8月赴俄羅斯喀山比賽，而工業機械修護項目全國唯一的女性選手，則是來自木柵高工的詹子儀，靠著努力打敗全國100多位競爭者。

教育局表示，今年是北市歷屆參賽榮獲國手數量最多的一屆，也是全國技職國手數量最多縣市，獲得機電整合、CAD機械設計製圖、電氣裝配、工業控制、配管與暖氣、工業機械修護、冷凍空調、冷作（金屬結構製作）等8項職類。

其中工業機械修護國手資格木柵高工詹子儀，是第47屆械全國技能競賽該職類決賽唯一女性奪牌得主，她表示加入選手培訓期間，在機械加工領域中，鋸切、銼削等手工具操作，需要耗費大量的體能與肌力，即使身材嬌小，力氣也不如男生，沒有因此放棄，反而更加勤奮，天天都來學校練習，不分寒暑假，每天訓練超過14小時以上，在高手如雲的全國技能競賽中，打敗來自全國北、中、南區超過100位眾多優秀選手，脫穎而出，受到矚目，成為全國技能競賽工業機械修護職類歷年最年輕的決賽金牌得主，最後從國手選拔賽中順利選上國手代表。

國際技能競賽每2年舉辦一次，由各會員國分別申請主辦，迄今已舉辦44屆，第45屆國際技能競賽定於2019年8月22至27日於俄羅斯喀山舉行。這群選手將在今年8月前往俄羅斯，期盼奪得好成績。

冷作職類國手資格的南港高工林哲名表示，歷經過技能實作的技術磨練階段，他想將眼光放得更長遠，希望未來進入業界擔任管理的職位，成為產品檢驗師，用自己純熟的技術，檢驗每一個步驟，把關出最好的品質。

木柵高工工業機械修護職類國手詹子儀成功通過45屆國際技能競賽第三階段國手選拔。圖...
木柵高工工業機械修護職類國手詹子儀成功通過45屆國際技能競賽第三階段國手選拔。圖／教育局提供
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俄羅斯國際技能競賽

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