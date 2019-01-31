網路調查好感度第一名 侯友宜：我都看負面

2019-01-31 13:41 聯合報 記者 聯合報 記者 王敏旭 ╱即時報導



新任六都首長去年底就職後，至今上任滿月，《KEYPO大數據關鍵引擎》進行網路大數據調查，針對六都首長每人的網路聲量，其中「網路好感度」項目，新北市長侯友宜以31.40%居冠，侯說，他從來都沒有看好感度，都是要看負面。

侯友宜指出，他好好做事，並且看有多少負面要去改進，相信把自己做不好的地方，逐漸變得更好，朝正向方向去做，這才是他要努力的地方。