貓纜氣窗板269公尺掉落 重1.7公斤從天而降險砸茶農

2019-01-31 12:40 聯合報 記者 聯合報 記者 楊正海 ╱即時報導



台北市貓空纜車營運迄今，首次發生零件掉落事件。圖/簡舒培提供。 分享 facebook 台北市貓空纜車營運迄今，首次發生零件掉落事件。北市議員簡舒培指出，1月23日傍晚，貓空纜車一塊氣窗壓克力板從天而降，當時一名茶農在下方整理茶園，落至他腳邊，差一點就被砸中。

簡舒培說，因壓克力板長達70公分、重達1.9公斤，從海拔264公尺掉落，約指南宮站的高度，一旦遭砸到人，後果不堪設想。她也要求合北捷運公司應立即檢查所有車廂情況，並調整例行檢修ＳＯＰ，以防類似案件發生。

經調查，該壓克力板是編號15車廂的所屬零件。台北捷運公司當日發現零件遺失後，調閱月台監視器畫面試圖還原事發經過，當時5名乘客傍晚4時39分時於貓空站上車，車廂外觀並無異狀，4時48分抵達指南宮站時，氣窗便遺失；另外，經檢查發現，固定壓克力板的轉軸斷裂，推測是旅客不當操作氣窗，施予猛力才導致壞損。但車廂內無監視器，且旅客難以連繫，推測難獲證實。

根據台北捷運公司資料顯示，貓空纜車系統除了年度大修，另針對動力設備、監控設備、車廂設備、張緊及剎車設備、塔柱設備、握索離合設備等六大設備安排例行檢修，而檢修內容側重系統維護維修，車廂僅目視檢查。

另外，車廂例行檢修細項，分為兩大項，分別是車廂內部裝置（檢查氣窗、座椅、門、燈、呼叫器等）、車廂外部裝置（檢查壓克力有無破損、門框有無變形）；回溯編號15車廂事發前的前次1月15日的檢修結果，目視檢查後，查無異狀。

簡舒培說，北捷運公司應針對此案製作檢討報告，並重新檢視例行檢修ＳＯＰ，特別針對車廂本體強化檢修工作，應採取比目視檢查更積極的作法，例如：手搖確認堅固程度等。