北市百貨賣場大型餐廳公安體檢 知名業者違規

2019-01-31 12:53 中央社 台北31日電



為保障民眾購物消費安全，台北市對43家百貨賣場及大型餐廳發動公共安全聯合檢查，其中微風百貨信義店及水源福利會館公館店違反建築法規定，分別遭罰新台幣12萬元及6萬元。

台北市法務局今天召開「百貨賣場及大型餐廳歲末年終公安聯合檢查結果」記者會。

主任消保官何修蘭表示，為保障民眾購物及消費安全，與相關局處組公共安全聯合稽查小組，從去年12月底至今年1月24日，針對43間百貨公司及大型賣場進行抽查建築物管理和消防安全，今年也特別增加抽驗舉辦尾牙活動的餐廳。

她指出，聯合稽查小組經抽查43家業者後，發現有兩家業者違反建築法規定，分別是微風百貨信義店的防火捲門無法正常起降、水源福利會館公館店的樓梯間堆積雜物，都市發展局依建築法規定分別開罰12萬元和6萬元。

何修蘭說，消防安全檢查部分，有兩家業者違規，分別為饗食天堂大直店，不合格項目為簡易自動滅火設備噴頭缺保護蓋，業者在23日已複查合格，並改善完成；環球購物中心南港車站店則是未依規定遴用防火管理人，依消防法規定要求須自行改善完成。

她表示，針對大型百貨賣場及餐廳在年終執行公安聯合檢查已行之多年，業者多有所警惕，建議民眾如發現業者在安全門梯、走道、逃生避難動線、自動防火捲門下方或排煙室有違規設攤或堆置雜物等現象，可隨時打市民當家熱線1999檢舉。