柯文哲大送發財金 商圈走街博人氣

2019-01-31 11:36 聯合報系攝影中心 記者 聯合報系攝影中心 記者 林俊良 ╱即時報導



台北市長柯文哲上午至榮濱商圈走街發送豬年發財金，許多民眾一早排隊領紅包，更有熱情民眾擁抱搶合影簽名。

媒體問及是否想過有一天跟韓國瑜成為對手？柯文哲大笑說，認真過每一天就好了，何必老是想東想西。

柯文哲今年初行程滿檔，除了2月出訪以色列、3月訪美，另外，預計4月參加大甲媽祖遶境，另外，柯文哲也準備在228當天再挑戰一次「一日雙城」。柯希望改用其他方式紀念228，也希望能變成常態性活動。