北捷龍山寺春節樂吉籤紀念票夯 排隊人潮滿到站外

2019-01-31 10:19 聯合報 記者 聯合報 記者 翁浩然 ╱即時報導



台北捷運今年和龍山寺首次合作推出樂吉籤（Lucky Trip）祈福票卡，今早10時起在龍山寺站限量開賣，吸引大批購買人潮，一路排到站外。記者翁浩然／攝影 分享 facebook 台北捷運今年和龍山寺首次合作推出樂吉籤（Lucky Trip）祈福票卡，今早10時起在龍山寺站一台特製自動售票機限量販售5000顆，清晨6時就有人搶第一進站等候，排隊人潮也陸續增加，開賣前已有300人提前排隊，隊伍從售票機一路排到2號出口外。

北捷首次發行的樂吉籤祈福票卡，名稱取Lucky的諧音，把Trip加入其中，代表對旅客旅途中的好運與祝福；票卡顏色則有別於以往單程票的藍色，採用喜氣洋洋的桃紅色；圓形票卡正中央，有大大的「吉」字，以籤詩圖騰及傳統建築屋頂兩端的燕尾書寫。

北捷表示，樂吉籤祈福票卡每顆售價50元，每人限購2顆；購買時，自動售票機可選擇求健康、愛情、事業其中一種籤詩，籤詩收據也有QR code可掃描儲存；而票卡購買後則可不限距離搭乘台北捷運一趟，使用完不回收，供旅客留作紀念；另外，憑收據也可現場向龍山寺站詢問處免費兌換限量的樂吉籤特製紅包袋、平安符。

今天排隊人潮約在早上7到9時快速累積，開賣前已排到龍山寺站2號出口外的萬華行政中心騎樓，北捷原先在售票機周邊設置的排隊柵欄根本不夠排，有路過民眾看了則直呼「好誇張」。