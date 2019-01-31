北捷龍山寺春節樂吉籤紀念票夯 排隊人潮滿到站外
台北捷運今年和龍山寺首次合作推出樂吉籤（Lucky Trip）祈福票卡，今早10時起在龍山寺站一台特製自動售票機限量販售5000顆，清晨6時就有人搶第一進站等候，排隊人潮也陸續增加，開賣前已有300人提前排隊，隊伍從售票機一路排到2號出口外。
北捷首次發行的樂吉籤祈福票卡，名稱取Lucky的諧音，把Trip加入其中，代表對旅客旅途中的好運與祝福；票卡顏色則有別於以往單程票的藍色，採用喜氣洋洋的桃紅色；圓形票卡正中央，有大大的「吉」字，以籤詩圖騰及傳統建築屋頂兩端的燕尾書寫。
北捷表示，樂吉籤祈福票卡每顆售價50元，每人限購2顆；購買時，自動售票機可選擇求健康、愛情、事業其中一種籤詩，籤詩收據也有QR code可掃描儲存；而票卡購買後則可不限距離搭乘台北捷運一趟，使用完不回收，供旅客留作紀念；另外，憑收據也可現場向龍山寺站詢問處免費兌換限量的樂吉籤特製紅包袋、平安符。
今天排隊人潮約在早上7到9時快速累積，開賣前已排到龍山寺站2號出口外的萬華行政中心騎樓，北捷原先在售票機周邊設置的排隊柵欄根本不夠排，有路過民眾看了則直呼「好誇張」。
排到第一順位的捷運迷孫澤陵表示，因有些朋友今天上班不能來，他為了幫朋友代購，在捷運開始營運前的凌晨時段，就從新店騎YouBike到龍山寺站出口外等候；目標是買20顆，每買完2顆會重新排隊；他也覺得樂吉籤祈福票卡顏色設計很特別，吉字也有平安符的概念，今天也會一起求健康、愛情、事業3種籤詩。
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