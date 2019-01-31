春節北海岸走春這樣玩 免費接駁多利用

2019-01-31 10:09 聯合報 記者 聯合報 記者 游明煌 ╱即時報導



今年農曆春節假期長達9天，北觀處規劃北海岸新春祈福泡湯1日及2日遊的行程，提供民眾春節假期好去處，圖為女王頭。圖／北觀處提供 分享 facebook 今年農曆春節假期長達9天，交通部觀光局北海岸及觀音山國家風景區管理處以「2019小鎮漫遊年」為主軸，今天公布規劃北海岸新春祈福泡湯1日及2日遊的行程，提供春節假期好去處，遊程串聯金山地區的新春祈福景點，走春可多參考，並多利用免費接駁。

北觀處表示，遊程串聯金山地區的新春祈福景點慈護宮及法鼓山，法鼓山於除夕2月4日舉辦撞鐘祈福法會，讓民眾在新春求取好運勢，另外同時結合鳥語花香的情人湖公園與獅頭山公園、科技海岸風情的海灣探索館及最美夕陽打卡點的淺水灣，住宿推薦金山萬里溫泉區，享受美食及泡湯的饗宴。

此外，北觀處也推出「浪漫遊-就是要玩北海岸」體驗遊程，結合著在地美食與人文歷史資訊，讓民眾在體驗旅程當中即可享受美食外又可增長見聞，三套遊程千元有找。其中金山小鎮金山老街商圈更結合智慧觀光，共有8家店家可使用行動支付(LinePay、ApplePay等)，讓民眾購物遊街時更加便利。

另北觀處野柳地質公園及基隆和平島公園於農曆春節期間亦有提供民眾免費接駁車，請民眾多加利用。詳情可參考官網

粉絲團

新春祈福泡湯建議遊程：

1日遊：觀音山林梢步道-凌雲禪寺-碧瑤山莊餐廳午餐-桃樂絲森林園區導覽＋特色下午茶

2日遊：Day1：情人湖公園-金山慈護宮-金山老街(午餐)-獅頭山公園-住宿金山萬里溫泉區；Day2：金山萬里溫泉區-法鼓山佛教教育園區-北海岸海灣探索館-淺水灣賞夕陽-賦歸

野柳地質公園大眾運輸：淡水捷運站轉搭862、863路線客運或台灣好行皇冠北海岸線；板橋搭客運953路線、台北科技大學搭客運1068路線、台北火車站搭客運1815路線。短程免費接駁公車：於2月6日初二至10日初六及神明淨港文化季2月19日當日提供短程免費接駁公車，遊客可在玉田路與港東路口野柳風景區招牌旁上車，再搭接駁專車至野柳保安宮及野柳地質公園停車場，專車從上午9時至下午5時，若無塞車，約15分鐘1班，如有塞車則採機動調整發車機制。

和平島公園大眾運輸：基隆火車站搭基隆市公車101路線；基隆火車站搭台灣好行龍宮尋寶(東岸)線。免費接駁車：春節期間每日上午10時起自下午8時止，提供民眾免費接駁車，詳細車次、班表及發車地點依園區公告。