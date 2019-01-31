影╱碩士道長潘政鵬免費收驚有洋葱 為實現對父親承諾

2019-01-31 09:59 聯合報 記者 聯合報 記者 游明煌 ╱即時報導



新北市侯硐、福隆應妙壇主潘政鵬道長，爺爺、父親都是道士，三代世襲道士，他當了23年道士，有感於鄉間的民眾常叫他「師公」，他覺得不太受尊重，立志要讓道士也有高學術地位，去年考上海洋大學海洋文化研究所碩士班，是海大設校以來第一個道士碩士生。潘政鵬1年多來，在瑞芳各大小廟宇展開回饋，免費為鄉親收驚，他要一直做下去，為的就是實現在父親臨終前的一個承諾。

這一日瑞芳載福宮前有20多位里民排隊等著收驚，潘政鵬從燒金紙、拍背、吹氣到過火，每個收驚儀式的細節都不馬虎。潘政鵬說，拍背是把身體內不好的氣場拍走，吹氣是把神明給他的真氣吹進民眾的身體內，而過火和燒金紙都是除去身上不好的東西。

他表示，因為出生在瑞芳，三代都是道士，道德經云：「上善若水」，修道之人要回饋，不為利益。他身為道士，現在在海大海洋文化研究所讀碩士，他願意為家鄉來付出，已持續1年多在瑞芳20多間各大小廟宇免費收驚，讓大家保平安。

潘政鵬說，有一夜想起天上的父親，他想到自己從一個酗酒，抽菸，對學問也不感興趣轉變，回想父子最後的那些話，當時他牽著父親的手，當時父親已經無法回應，他向父親承諾會大學畢業、考上研究所。他一定會穿著碩士服完成畢業的。因此，1年前發心在每次廟宇科儀後的免費收驚，會做到人生謝幕，心願已發不會停止，天上父親等以後再見面的時，他也不會愧見祖先了。

龍川里長賴鴻春說，潘政鵬道長很用心，初一十五會來載福宮來幫里民收驚，里民都很感心。社區發展協會理事長廖瑞德表示，里民「憂頭結面走進來，歡頭喜面走出去」，載福宮主委王天從十分支持他的回饋行動。

潘政鵬戴上道冠、穿上道服，拿起法器搖起法鈴，架勢十足。他從小對道士耳濡目染，但真正學道在19歲時，他因夢見一個道姑跟他說「你要學道士了，時間到了」隔天他醒來，就立志當道士，覺得很莊嚴，也有興趣。

潘政鵬平時做普度、遶境法會、祈福儀式、祀改等，都有一定的儀式，他覺得現代人生活壓力大，道士還是以安定人心居多，並不是迷信，他是世襲道士，在地方雖受到尊崇，但瑞芳一帶的民眾，可能因為是親切，會叫他「師公」，他覺得不習慣。