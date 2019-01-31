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連3年推大富翁桌遊 讓市民掌握不動產買租行情

2019-01-31 08:23聯合報 記者張世杰╱即時報導

為讓民眾了解台北市熱門路段房價及租金，台北市地政局連續第3年推出大富翁桌遊版，分為新成屋、中古屋及租屋版類別，製作熱門路段「2017 V.S. 2018」比較表，今年加碼增設買租交易流程、應注意事項等資訊，讓民眾輕鬆掌握房價、租金行情。

北市地政局表示，之前推出買租不動產的大富翁桌遊版，廣受好評，今年將持續推出，讓民眾新春團圓時，輕鬆讀懂北市房價及租金行情，可至台北市網站官網（https://goo.gl/u9Ahrm）下載「2018台北市熱門路段房價&租金索驥」。

據統計，針對2018年實價登錄的買賣案例，以屋齡5年為界劃分新成屋及中古屋，相對親民未達每坪50萬元的熱門交易路段，共計11個，其中新成屋占2個，分別為中央北路4段、環河南路，價格分別為每坪42萬、48萬元。

至於中古屋有9個，前3名分別為康樂街每坪38萬元、溫泉路每坪38萬元、福興路每坪39萬元；地政局指出，分析路段共同特色，多距市中心較遠，但生活機能、環境尚佳，所以受購屋者青睞。

另外，房租單價最高前2名，每坪均突破2000元，分別為信義路5段的一坪2081元、瑞安街的一坪2016元；租金單價相對親民的熱門路段皆位於內湖區，分別為民權東路六段的每坪1140元、內湖路的每坪1249元、以及瑞光路的每坪1277元。

為讓民眾了解台北市熱門路段房價及租金，台北市地政局連續第3年推出大富翁桌遊版，讓...
為讓民眾了解台北市熱門路段房價及租金，台北市地政局連續第3年推出大富翁桌遊版，讓民眾過年期間，輕鬆掌握房價、租金行情。圖／本報資料照
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為讓民眾了解台北市熱門路段房價及租金，台北市地政局連續第3年推出大富翁桌遊版，讓...
為讓民眾了解台北市熱門路段房價及租金，台北市地政局連續第3年推出大富翁桌遊版，讓民眾過年期間，輕鬆掌握房價、租金行情。圖／翻攝自北市地政局網站
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