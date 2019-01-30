新北博物館走春 送朱泥豬、轉扭蛋、摸金磚

2019-01-30 17:45 中央社 新北30日電



新北市立淡水古蹟博物館配合農曆春節，特別推出一系列「金豬報喜來淡古」新春活動，包含轉扭蛋、集章，還有DIY跟FB抽獎等，歡迎民眾前來走春踏青。 中央社（淡水古蹟博物館提供） 分享 facebook 走春新北博物館有各種迎春好禮，鶯歌陶瓷博物館限量168隻的朱泥豬附贈發財樹種子，祝大家一路發；淡水古蹟博物館有轉扭蛋、集章、DIY；黃金博物館可以摸金磚沾喜氣發財。

鶯歌陶博館長吳秀慈今天表示，春節入館禮準時在大年初二（2月6日）上午9時30分於大廳發送限量168隻「豬泥發財」的朱泥豬，喜歡陶瓷文創商品的人，可以排隊領取。

小巧可愛的朱泥豬還隨豬附贈俗稱發財樹的馬拉巴栗種子，用「豬泥發財」的諧音，祝福大家豬年一路發財。

吳秀慈說，春節期間推出免費限時體驗的典藏陶瓷拼圖、瓷瓶彩繪DIY、井中撈寶等趣味遊戲，還有月門廣場的陶瓷骨牌區、窯烤披薩、手拉坯、腳踢轆轤表演等，整個陶博館都是走春點等著大家挖寶，除陶博館需門票，陶瓷藝術園區免費入園。

新北市立淡水古蹟博物館長柏麗梅今天表示，新春活動包含轉扭蛋、集章，DIY、FB抽獎活動，完成指定任務就能轉扭蛋，換取每日限量300份好禮。

新北市國際藝術村駐村版畫藝術家劉裕芳設計小豬撲滿圖樣明信片，提供古蹟印章，讓遊客走訪淡水老建築時，也能集章蒐集新春好運。

淡水古蹟博物館2月10日安排版印年畫摺紙DIY活動，結合雅緻年畫與逗趣摺紙，將充滿節慶氣息的年畫轉化為小豬擺飾。

黃金博物館代理館長羅珮瑄表示，規劃「金豬滾滾」特色春節活動，館內已掛上應景的大紅燈籠、貼上由瑞芳書法名家謝慶興手寫春聯，配上館內的懷舊建築，已吸引不少遊客駐足。

黃金博物館博還特別設置可愛的小豬相框，民眾可在金豬年與家人、好友在特殊的山城風景留下紀念。今年適逢金豬年，民眾會特別想到黃金博物館摸大金磚沾財氣。

黃金博物館今年與日新鑄字行合作，參觀民眾可親手印製特色春聯；昇平戲院也將播映歌仔戲大片「鳳凰蛋」，要讓民眾感受充滿傳統技藝的年味。