清除陰陽海邊坡浮石 濱海公路77.8K明雙向封2小時

2019-01-30 17:14 聯合報 記者 聯合報 記者 游明煌 ╱即時報導



交通部公路總局一工處在道路巡查時，發現台2線77.8k附近部分邊坡土石鬆動，一工處明天31日上午9時至11時進行清除台2線77.8K陰陽海邊坡浮石作業，由於清理邊坡浮石時，易造成碎石彈跳造成危害，為免發生危險，將雙向封閉交通施工。