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清除陰陽海邊坡浮石 濱海公路77.8K明雙向封2小時

2019-01-30 17:14聯合報 記者游明煌╱即時報導

交通部公路總局一工處在道路巡查時，發現台2線77.8k附近部分邊坡土石鬆動，一工處明天31日上午9時至11時進行清除台2線77.8K陰陽海邊坡浮石作業，由於清理邊坡浮石時，易造成碎石彈跳造成危害，為免發生危險，將雙向封閉交通施工。

基隆工務段長李佳輯表示，相關道路行車資訊請隨時收聽廣播、並注意資訊可變看板（CMS）所顯示之交通管制及訊息。民眾查詢最新路況，可利用公路總局省道即時交通資訊網（http://168.thb.gov.tw），或撥打02-86875114及公路總局用路人服務中心免付費電話0800231035。

一工處明天31日上午9時至11時進行清除台2線77.8K陰陽海邊坡浮石作業，為免...
一工處明天31日上午9時至11時進行清除台2線77.8K陰陽海邊坡浮石作業，為免發生危險，將雙向封閉交通施工。圖／公路總局一工處提供
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一工處明天31日上午9時至11時進行清除台2線77.8K陰陽海邊坡浮石作業，為免...
一工處明天31日上午9時至11時進行清除台2線77.8K陰陽海邊坡浮石作業，為免發生危險，將雙向封閉交通施工。圖／公路總局一工處提供
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