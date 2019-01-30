小黑貓藏匿地下道 北市動員營救成功

2019-01-30 16:47 中央社 台北30日電



台北市動保處今天說，日前接獲通報在基隆路地下道內有一隻小黑貓出沒，最後跟警方通力合作下營救成功，呼籲若發現有動物需要救援，可打1999市民熱線通報。

動物保護處發布新聞稿表示，北市動物救援勤務中心日前接獲多位民眾通報，有一隻小黑貓受困基隆路地下道，但因地下道車流量大、地方狹長，救援隊員到場時每次只聽貓叫聲，卻不見貓蹤影。

救援隊員不屈不撓的連6天到場勘查，並與警方合作尋貓，最後員警機警發現小黑貓躲藏在地下道的水溝內，立即進行交通管制，並順利營救小黑貓。救援隊員救出小黑貓時，才發現貓咪非常溫馴且可愛。

動保處指出，經獸醫師檢查後，小黑貓目前狀況良好，且乖巧親人，呼籲民眾可到台北市動物之家認養，此外，動物之家春節期間2月4日至8日暫停對外開放，並進行環境整理和加強重症犬貓照護，休館期間每天仍有16名以上人員值班。

動保處表示，經統計，台北市動物之家去年的認領養率達7成多，感謝民眾無比的愛心與慧眼，也特別謝謝援助動物之家的民眾與廠商，捐贈包含毛巾、貓砂、飼料、藥品、提籠等物資，政府力量有限、民間力量無窮，謝謝充滿愛心的市民朋友。

動保處呼籲，如民眾發現任何動物需要救援，可打動物救援專線「02-87913064～5」或1999市民熱線通報，將立即派員出勤，24小時不打烊。