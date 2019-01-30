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前士林紙業大樓變青年旅社 摘老屋新生金獎

2019-01-30 07:34聯合報 記者張世杰╱即時報導

北市推廣老屋改建，第18屆老屋新生大獎獲獎名單昨出爐，位於後火車站商圈的「漫步1948」青年旅社，以向世界各地旅人推廣台灣在地文化的概念，拿下非住宅類金獎。至於住宅類、社區空間類金獎，因入圍件數不足從缺。

昨天頒獎典禮，住宅類由中正路上的「士林王宅 Residence Wang」獲得銀獎，金、銅獎從缺；非住宅類由「漫步1948」、「豐仁藥局」及「鳳嬌催化室」各拿下金、銀、銅獎。社區空間類則無作品獲獎。

唯一獲得金獎的「漫步1948」，位於後火車站商圈太原路上，前身為士林紙業大樓，矗立70餘年，見證老舊城區興衰，在台、日團隊合作下，化身保留古希臘建物外觀的青年旅社。

青旅負責人林維源說，起初設定半年翻新，結果3年才完成，盼老屋成為媒介，訴說台灣特色給外來旅客。

評選委員洪宜玲表示，「漫步1948」相當特別，讓來自世界各地的旅人，除感受到房子的故事，又提供社區導覽，是全球化結合在地化的案子，當起台灣文化守門人，許多評審也深獲感動。

寧波西街161號的「豐仁藥局」，經營40餘年，透過整建將冰冷藥局變成溫暖的社區空間；長安東路二段74號「鳳嬌催化室」則重新打造原來作為紙鋪的空間，讓老屋的紅磚牆與紙材相互輝映。

位於北市大同區「漫步1948」青年旅社，前身為士林紙業大樓，歷經3年改造，獲得第...
位於北市大同區「漫步1948」青年旅社，前身為士林紙業大樓，歷經3年改造，獲得第18屆台北老屋新生大獎「非住宅類」金獎。圖／北市都更處提供
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北市昨舉辦「第18屆台北老屋新生大獎」，位於大同區的「漫步1948」青年旅社獲金...
北市昨舉辦「第18屆台北老屋新生大獎」，位於大同區的「漫步1948」青年旅社獲金獎。記者張世杰／攝影
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