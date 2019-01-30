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避免重演休市風波 陳吉仲視察果菜市場

2019-01-30 02:22中央社 台北29日電

農委會主委陳吉仲今晚到台北第一果菜市場視察，預計春節前5天的蔬果供應量可增逾2至4成，供應無虞；為免重演去年連3天休市風波，北農也推「春節前加強作業計畫」因應。

春節將至，陳吉仲晚間在農糧署長胡忠一、台北市產發局副局長王三中和台北農產運銷公司新任總經理翁震炘等人陪同下，到台北第一果菜市場巡視春節蔬果供銷調配情形，同時聽取北農相關報告。

陳吉仲表示，為因應農曆春節民眾對農產品的消費需求增加，已輔導各產銷業者、批發市場、農會及產業團體加強供需調配，預計春節前5天的蔬果供應量可較平日增2至4成以上。

其中，過年期間需求多的蘿蔔、大芥菜、包心白菜和甘藍等蔬菜，以及柑橘、棗子等應景水果，都能充分供應民眾所需。

由於台北第一果菜市場去年春節連3天休市，造成蔬果爆量價跌。陳吉仲聽取北農春節前果菜供應作業簡報後表示，今年春節連假長達9天，其中，第一果菜批發市場於農曆初一至初五休市，初六起恢復營運，由於蔬果產地不能等，面對屆時大量供貨的相關處理要特別留心。

另外，他還提到，希望北農未來能加強建立冷鏈體系的長期工作，讓蔬果儲存供應處理上可更有彈性。

翁震炘回應表示，今年農曆初九（2月13日）只休市一天，元宵節後也只放兩天，不會重演去年兩次連休3天的情形，讓節後蔬果供應可獲得紓解。

王三中也提到，為確保食安，希望北農能加快推動「供應人實名制」政策，目前預計3月將上線實施，也盼農委會可給予相關協助；陳吉仲現場也予以允諾。

北農說明，因今年冬季氣候平順，蔬果貨源充裕，預估節前5天的第一果菜市場供應量，蔬菜約1萬2000公噸、水果約4350公噸，總供應量約1萬6350公噸，價格可望平穩。

同時，為因應春節節前果菜需求量大增，以及因應產地進貨車、商販及民眾採購車流增加，已制定「春節前加強作業計畫」，針對春節前5天（1月31日至2月4日）啟動控管進貨秩序、疏導交通、調整門禁管制、加強市場清潔等各項措施。

另外，也動員全體同仁24小時支援不同任務，以滿足產、銷、消三方需求。（編輯：林治平）

春節北農陳吉仲

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