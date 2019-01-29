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侯友宜訪育幼院 將助盡快原址重建

2019-01-29 23:44聯合報 記者魏翊庭張曼蘋／新北報導

新北市長侯友宜昨訪視基督教芥菜種會暫遷樹林的育幼院，與同學寫春聯。 記者魏翊庭／...
新北市長侯友宜昨訪視基督教芥菜種會暫遷樹林的育幼院，與同學寫春聯。 記者魏翊庭／攝影
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新北市長侯友宜昨天訪視基督教芥菜種會暫遷樹林的附設愛心育幼院，和學童親切互動。侯友宜說，在關心弱勢孩子部分，「政府永遠做得不夠多、不夠好」，要盡快幫育幼院新址解決問題，讓學童可以趕快到更大、更好的空間。

該育幼院原址在新莊中正路，但因建物已60多年，需要原地重建，侯友宜之前多次到育幼院關心；約1年前，育幼院暫時搬到樹林，院方期待可以趕快回原本新莊的家，目前樹林有28名學童。

院方表示，原地重蓋時發現，周遭有水利會及市府土地，要先釐清地目使用，日前新北都市設計審議已經過關，接下來3月要送衛福部審，若有困難再麻煩市府幫忙。侯友宜說，要趕快解決問題，才能讓小朋友到更大的空間；他也指示有機會要讓小朋友到新北市展示廳、十三行博物館，不要都待在院區。

除了平安袋，UNIQLO也提供400件品質良好的男女衣物，讓弱勢民眾過年衣服也可...
除了平安袋，UNIQLO也提供400件品質良好的男女衣物，讓弱勢民眾過年衣服也可以換新衣。記者張曼蘋／攝影
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因應新年到來，新北市政府也推出「春節不打烊貼心服務」，除了發放2000分平安袋物資，還結合68座宮廟、寺院供應熱食。台灣優衣庫公司（UNIQLO）也提供400件男女衣物，要讓弱勢民眾過年換新衣，有需求者可至市府2樓新希望關懷中心領取。

侯友宜表示，今年平安袋中裝有罐頭、白米、營養口糧等，員警也可運用預備金協助民眾採買嬰兒奶粉、棉被、禦寒外套等物資。

侯友宜育幼院

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