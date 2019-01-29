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拜早年 費鴻泰今辦水餃宴

2019-01-29 19:39聯合報 記者陳靖宜╱即時報導

農曆春節將至，立法委員費鴻泰今早邀請國民黨副主席郝龍斌、台北市議員徐巧芯、羅智強、游淑慧、戴錫欽、陳永德等人一同到信義區田宮廟與民眾一同包水餃，費鴻泰現場還選起袖子做餃子皮，熟練地身手讓現場婆媽大讚「有練過」，費鴻泰笑說自己從小在教母親就會教他們做水餃皮，因此對他來說是很家常的事。

費鴻泰說，水餃象徵元寶，在即將新年之際邀請民眾一同包水餃、吃水餃也是祝福民眾來年發大財。徐巧芯笑說，自己家裡過去開早餐店，常常需要幫家裡人包煎餃，今早徐巧芯的水餃成品也被陳永德笑說看起來就像煎餃。

今天包水餃也不忘談國事，北市、台中立委補選落幕，接下來將迎來3月立委補選，各家陣營都將補選視為2020前哨戰，郝龍斌今說，三月補選對整個國民黨氣勢、未來總統大選有指標性作用，尤其台南市議員謝龍介將出戰立委，透過謝龍介本身人格特質以及韓國瑜支持，盼可以在深綠選區贏得這一席，這也對於未來總統大選有非常重大的意義。

不過「柯家軍」立委候選人陳思宇慘敗給藍綠兩黨對手，郝龍斌說這凸顯候選人本身人格特質很重要，候選人本身人格特質或選舉中的策略，甚至對市政不熟悉時找誰來助選效果都不大，另外也是柯文哲的炫風比不過韓國瑜的炫風。

至於柯家軍大敗是否影響柯文哲2020佈局？郝龍斌說，不只對2020佈局有影響，對一般觀風向者、要不要在柯文哲組黨的過程當中給柯文哲的支持的人也都會有影響。

立委費鴻泰今邀請北市議員、郝龍斌一起包水餃。記者陳靖宜／攝影
立委費鴻泰今邀請北市議員、郝龍斌一起包水餃。記者陳靖宜／攝影
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郝龍斌柯文哲費鴻泰
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