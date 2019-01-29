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肯定柯文哲過去政績 昔日柯粉列「不再支持原因」

2019-01-29 20:41聯合新聞網 綜合報導

台北市長柯文哲近日支持度慘跌、臉書按讚人數銳減，有網友昨就在PTT發文揭不再支持...
台北市長柯文哲近日支持度慘跌、臉書按讚人數銳減，有網友昨就在PTT發文揭不再支持原因。 圖／聯合報系資料照
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台北市長柯文哲執政以來，不斷呼籲要改變台灣的政治文化，各面向的施政也是有目共睹，不論是世大運、西區門戶計畫（北門整建），皆獲得台北市民的支持。不過，近來柯文哲針對兩岸關係的言論引起不少民眾反彈，最新民調也指出台北市民支持度狂跌，網路聲量更是一落千丈。昨（28）日就有網友在社群平台批踢踢實業坊（PTT）發文，肯定柯文哲確實有不少政績，惟感慨「當年協助他的人，差不多都要走光了」。

向來受到網友歡迎的柯文哲，近日卻被打入冷宮，據《FB專業儀表版》數據分析，柯文哲的臉書粉絲專頁掀起一波退讚潮，一週內大掉6478個讚，至今仍沒有止跌回升的趨勢，網路談論人數更是瞬間驟減。昨日有網友就在《PTT》上細數，點名昔日曾替柯文哲立下汗馬功勞的人，如今都接連離開。

該名網友表示，拆除火車站前專用道和忠孝橋的林欽榮，雖借調期未滿，仍以回校充電為由請辭北市副市長一職；公宅推手和大巨蛋公安的守護者林洲民走了，柯文哲甚至曾派親信向他示意拔官七次；就連身為世大運掌舵者的「台灣阿信」蘇麗瓊，也在姚文智聲勢低迷時「棄柯挺姚」，無疑是對柯文哲的無聲抗議。

不僅如此，原PO還一一羅列，賣命推動北門重建、燈會移師西門町、捧紅無名吉祥物「熊讚」的簡余晏離開了，對此柯P竟評她棄職潛逃，最後還用藍鼻子怪熊變相殺了金牌熊讚；大巨蛋和遠雄仲裁案的爭議逼走了姚立明、楊芳玲、周禮良；讓悠遊卡打進日本市場的林向愷以及圓滿世大運的體育局長鄭芳梵也接連離職；最後甚至連選舉時幫柯文哲唇槍舌戰、力抗群雄的「大學姐」林筱淇被謠傳求官不成後，也棄柯投奔盧秀燕市府。

如今陳思宇在立委補選落敗，原PO直言柯文哲「自己培養出草包陳思宇大敗，卻要切割說是沒辦法控制陳氏父女」。接著他失望表示「不是對柯文哲沒有期待和鼓勵，但柯永遠都會認為一切是自己的功勞，別人只是沾光」，最後也決定退讚柯文哲臉書和Instagram。

此文一出隨即引起網友正反論戰，不少網友留言抨擊「有權力後開始變質的白色力量」、「柯P讓大家失望了」，但也有網友認為「柯文哲也許沒什麼大建設，但細節改善很多，一樣支持他」、「同意柯P身邊的人跑掉是該檢討，但他世大運閉幕時有感謝蘇秘書長和選手，為何只看片面資訊」，更有人質疑此文根本是惡意抹黑的「風向文」。

柯文哲

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