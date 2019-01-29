親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

美國正式要求加拿大引渡孟晚舟 起訴詐欺等罪名

新北市區長異動 侯友宜要求行動治理

2019-01-29 17:07中央社 新北29日電

新北市府今天公布區長人事調動，新任區長將於2月1日上任。原板橋區長林敬榜調升市府11職等參議，原汐止區長徐開宇調升農業局副局長。市長侯友宜多次要求區長行動治理區政。

新北市府新聞局今天下午公布市長侯友宜上任後的第一波區長人事異動案，除因原中和區長柯慶忠升任市府民政局長遺缺，由蘆洲區長賴俊達接任，其他，還包括板橋區長林敬榜升任市府參議、汐止區長徐開宇升任市府農業局副局長，帶動一波的區長異動。

侯友宜上任已滿一個月，他在多次市政會議中，要求民政局長柯慶忠要有同理心，手機隨時24小時待命，各局處首長也建立聯繫平台，甚至要親自電話與區長溝通，以快速有效率的解決基層問題。

侯友宜以「行動市政」與「擔當責任型」展現施政風格，以自己上班無假日的態度，要求局處首長全天待命，並摒除公文往返心態，親自溝通快速解決民怨。

新北市升格後，區公所功能弱化，預算與編制沒錢也沒人。各區長曾在今年初市政會議訴苦市府效率不彰，區公所的角色定位模糊，盼望區公所與市府是團隊精神。

侯友宜也答應要將錢與權下放給區長並肩作戰，如果市府局處首長無法解決問題，區長可直接撥電話給他，必要時侯友宜也將親自到第一線解決問題。

依據市府今天發布的人事新聞，區長異動情形如下：板橋區長林耀長（原樹林區長）、新莊區長朱思戎（原林口區長）、中和區長賴俊達（原蘆洲區長）、蘆洲區長施得仰（原五股區長）、汐止區長陳健民（原三峽區長）、樹林區長陳奇正（原瑞芳區長）、三峽區長陳文俊（原貢寮區長）、林口區長劉淑芬（原泰山區長）、五股區長莊茂坤（原八里區長）。

泰山區長謝文祥（原萬里區長）、瑞芳區長王坤南（原深坑區長）、八里區長吳嘉榮（原石門區長）、深坑區長劉新民（原雙溪區長）、三芝區長林慶豐(原永和副區長)、萬里區長粘雪琴（原萬里區主任秘書）、貢寮區長施玉祥（原蘆洲區主任秘書）、石門區長林俊宏（原石門區主任秘書）、雙溪區長藍瑞(王民)（原石碇區主秘）。

侯友宜萬里
【限時】春節出遊、賞名畫！免費送你去《俄羅斯普希金特展》→

相關新聞

春節外勞管理3重點 違規吃高額罰單

2019-01-29 14:37

十三行春節表演精采 連4天免費看

2019-01-29 14:24

探訪育幼院 侯友宜：政府永遠做不夠多、不夠好

2019-01-29 13:05

新北春節平安袋送暖 UNIQLO也供400件暖心衣物

2019-01-29 12:35

台北燈節期間 中華路一帶實施交管

2019-01-29 12:35

過年前不只送春聯 李明賢包場請民眾看電影「寒單」

2019-01-29 12:12

春節過後 北市果菜市場至多連休2天

2019-01-29 00:25

年假fun玩 北市14處大型夜市不打烊

2019-01-29 00:21

龍山寺合推 北捷樂吉籤票卡後天開賣

2019-01-29 00:10

「讓侯友宜向蘇揆爭取」新北議員齊向中央喊話

2019-01-29 00:04

塭仔圳鐵皮工廠整頓 新北傾力推市地重劃

2019-01-28 23:52

聯合盃文學營 兩岸學生交流創作

2019-01-28 23:22

迎新年！瑞芳區長幫獨居阿嬤大掃除

2019-01-28 20:05

等公車更有智慧 汐止會勘要增智慧站牌

2019-01-28 20:05

防範紅火蟻 石門公所開講座要根除

2019-01-28 20:04

汐止警春安跨區合作 要居民安心過好年

2019-01-28 20:03

淡水楓樹湖木蓮花綻放 年節走春好去處

2019-01-28 20:02

聯合盃作文大賽文學營 相聲大師朱德剛教創作

2019-01-28 20:00

韓流發威 新北市藍議員憂招商不如高雄

2019-01-28 19:59

新北祈福燈會兩岸花燈獻藝 親子情侶也好玩

2019-01-28 15:48

移民署邀新住民 寫春聯慶新年

2019-01-28 14:31

「新北耶誕城」是板橋人惡夢？居民怒：根本塞車城

2018-12-20 20:00
看更多

熱門文章

網紅館長嗆高市府是垃圾 運發局：問錯人溝通誤會

2019-01-29 11:05

與健力協會合辦比賽受阻 館長轟「高雄市府就是垃圾」

2019-01-29 10:10

影／韓國瑜要來了 謝龍介宣布韓過年後來台南合體

2019-01-28 18:01

震撼彈！涉賄嘉市議員郭明賓 臉書發表請辭聲明

2019-01-29 15:40

影／回應館長嗆聲！韓國瑜請運發局澄清

2019-01-29 12:26

寶島時代村復活？ 夜市大亨江欽良：5月有機會「復村」

2019-01-28 18:08

影╱張麗善為雲林垃圾找出路 將打包2萬公噸垃圾

2019-01-28 19:01

影╱「3000000」是啥？ 大台南「小黃公車」白河線有玄機

2019-01-28 17:28

人生如走馬燈來來去去 黃玉垣讓彰檢脫胎換骨獲高陞

2019-01-28 19:48

貨賣出去！閩台農產品市場盼農漁產品對接泉州市場

2019-01-29 07:49

基隆七堵煙火嘉年華 崇孝街封街李千那開唱

2019-01-29 14:36

扭轉計程車刻板印象 高顏值「北漂」3姊妹返鄉闖出名號

2019-01-29 00:00

影／高雄青年路懸日夕陽再現 景色美不勝收

2019-01-28 19:47

嘉市議員郭明賓坦承賄選今請辭 檢方：尊重

2019-01-29 15:47

打造高雄新形象 新聞局吉祥物相中柴犬

2019-01-28 21:16

翁章梁駕特斯拉 高鐵低碳轉運中心啟用驚呼連連

2019-01-29 10:21

新北市區長人事大搬風 新區長2月1日上任

2019-01-29 14:57

黑琵度冬濕地蓋電廠 環團籲高市府正視

2019-01-28 18:37

高雄農產加入電商市場 鮮果禮盒通通有

2019-01-29 07:54

阻撓館長辦比賽？高市運發局否認：沒來接觸過

2019-01-29 12:35

拚過年前通車 台鐵新營後站30日啟用

2019-01-29 13:52

上廁所很享受！這座公廁像美術館 還設免治馬桶

2019-01-29 10:52

高市落實陳文茜點子 31日25家餐飲比烏魚子佐餐料理

2019-01-29 12:39

塭仔圳鐵皮工廠整頓 新北傾力推市地重劃

2019-01-28 23:52

韓國瑜發紅包第二波 旗山美濃內門鄉親看過來

2019-01-29 14:00

高雄永浴愛河2月1日試跳 議員籲民眾：平時千萬不要跳

2019-01-29 14:36

大台南小黃公車 白河、玉井先行

2019-01-28 23:34

首例！祖墳被拆獲國賠「兩公約」保障原民文化權

2019-01-28 18:59

Q版韓國瑜鳳梨酥超吸睛 韓粉搶購

2019-01-29 12:41

韓流發威 新北市藍議員憂招商不如高雄

2019-01-28 19:59

影／雲嘉南分署職訓木工家具首賣 2小時搶購一空

2019-01-28 19:47

高市推「愛情發大財」廟宇 韓國瑜邀來走春

2019-01-29 15:39

遠東全家福內壢廠展售只剩兩天 保暖商品超值購

2019-01-29 09:12

江欽良預告：寶島時代村 5月可望復村

2019-01-28 23:19

淡水楓樹湖木蓮花綻放 年節走春好去處

2019-01-28 20:02

閒置三年！屏東演藝廳商場 成閱讀新地標

2019-01-28 19:42

去高雄 暢遊4條文化路線

2019-01-28 23:23

3姊妹返鄉 幫父親計程車行轉型

2019-01-28 23:30

價崩就是量太多 現有補助… 農民批：鼓勵大家種嗎？

2019-01-28 23:12

因為「友伴計畫」 精神病患：生病20年來第一次有工作

2019-01-29 08:58
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top