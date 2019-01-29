新北市區長異動 侯友宜要求行動治理

2019-01-29 17:07 中央社 新北29日電



新北市府今天公布區長人事調動，新任區長將於2月1日上任。原板橋區長林敬榜調升市府11職等參議，原汐止區長徐開宇調升農業局副局長。市長侯友宜多次要求區長行動治理區政。

新北市府新聞局今天下午公布市長侯友宜上任後的第一波區長人事異動案，除因原中和區長柯慶忠升任市府民政局長遺缺，由蘆洲區長賴俊達接任，其他，還包括板橋區長林敬榜升任市府參議、汐止區長徐開宇升任市府農業局副局長，帶動一波的區長異動。

侯友宜上任已滿一個月，他在多次市政會議中，要求民政局長柯慶忠要有同理心，手機隨時24小時待命，各局處首長也建立聯繫平台，甚至要親自電話與區長溝通，以快速有效率的解決基層問題。

侯友宜以「行動市政」與「擔當責任型」展現施政風格，以自己上班無假日的態度，要求局處首長全天待命，並摒除公文往返心態，親自溝通快速解決民怨。

新北市升格後，區公所功能弱化，預算與編制沒錢也沒人。各區長曾在今年初市政會議訴苦市府效率不彰，區公所的角色定位模糊，盼望區公所與市府是團隊精神。

侯友宜也答應要將錢與權下放給區長並肩作戰，如果市府局處首長無法解決問題，區長可直接撥電話給他，必要時侯友宜也將親自到第一線解決問題。

依據市府今天發布的人事新聞，區長異動情形如下：板橋區長林耀長（原樹林區長）、新莊區長朱思戎（原林口區長）、中和區長賴俊達（原蘆洲區長）、蘆洲區長施得仰（原五股區長）、汐止區長陳健民（原三峽區長）、樹林區長陳奇正（原瑞芳區長）、三峽區長陳文俊（原貢寮區長）、林口區長劉淑芬（原泰山區長）、五股區長莊茂坤（原八里區長）。

泰山區長謝文祥（原萬里區長）、瑞芳區長王坤南（原深坑區長）、八里區長吳嘉榮（原石門區長）、深坑區長劉新民（原雙溪區長）、三芝區長林慶豐(原永和副區長)、萬里區長粘雪琴（原萬里區主任秘書）、貢寮區長施玉祥（原蘆洲區主任秘書）、石門區長林俊宏（原石門區主任秘書）、雙溪區長藍瑞(王民)（原石碇區主秘）。