新北春節平安袋送暖 UNIQLO也供400件暖心衣物

2019-01-29 12:35 聯合報 記者 聯合報 記者 張曼蘋 ╱即時報導



除了平安袋外，UNIQLO也提供400件品質良好的男女衣物，讓弱勢民眾過年衣服也可以換新、有需求的失業民眾有體面的衣服可以求職。 分享 facebook 春節9天連續假期將到來，新北市政府推出「春節不打烊貼心服務」，不僅會發放2千份平安袋物資外，還有結合68座宮廟、寺院供應熱食，以及新希望關懷中心、街友關懷、UNIQLO暖心衣物、馬上關懷及急難救助等服務。新北市長侯友宜表示，今年平安袋中裝有罐頭、白米、營養口糧等等，另外員警也可運用預備金協助民眾採買嬰兒奶粉、棉被、禦寒外套等物資，要讓民眾「豬福滿滿厚過年」。

平安袋中裝有約12至14樣物資，其中包括罐頭、白米、營養口糧等等，需要幫助的民眾可到派出所及宮廟等處領取。侯友宜表示，今年春節社會局準備好2千份平安袋，結合民政局的宮廟熱食服務，以及警察局全市各派出所駐點，提供各項服務，希望能深入各地，讓有需要的民眾，都可就近獲得幫助。

今年更增加「衛生福利部臺北醫院及元亨寺台北講堂」作為平安袋發放據點，讓到宮廟、醫院求助之民眾也能近便獲得服務，另外「台灣優衣庫有限公司（UNIQLO）」也提供400件品質良好的男女衣物，讓弱勢民眾過年衣服也可以換新、有需求的失業民眾有體面的衣服可以求職，可至市府2樓新希望關懷中心領取，時間為上午8時至晚上6時。