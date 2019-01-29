台北燈節期間 中華路一帶實施交管

2019-01-29 12:35 中央社 台北29日電



台北燈節將於2月16日登場，台北市交通局表示表示，賞燈人潮在晚上6時至9時達到高峰，為免交通壅塞，周邊將實施管制；另外，北門光雕首度以360度四面環繞方式呈現。

台北燈節在2月16日至24日於中華路、西門紅樓、北門廣場及行旅廣場一帶舉行，交通局交通治理科長張生萬說，依往年經驗，賞燈人潮在晚上6時至9時達到高峰，若值下班尖峰時段，活動周邊道路交通有壅塞情形，停車場也常停滿，呼籲民眾搭乘大眾交通運輸。

張生萬表示，2月16日舉辦開幕式，傍晚5時至晚間9時30分進行交通管制成都路（西寧南路至中華路）、漢中街（成都路至內江街）、漢中街（內江街至長沙街往北車道）、衡陽路（中華路至延平南路）等道路封閉，中華路西側（鄰近成都路口）計程車排班區取消，公車會配合改道。

他說，2月24日舉辦花車遊行及閉幕，中華路（忠孝西路至貴陽街）及橫交進入中華路的道路都會封閉；西寧南路與忠孝西路口北往南方向管制；貴陽路與西寧南路口西往東方向管制；貴陽路與延平南路口東往西方向管制；中華路192巷與西寧南路口西往東方向管制；中華路與愛國西路口南往北方向管制，且會視情況彈性擴大交管。

張生萬說，24日當天中午12時至晚間10時，成都路（西寧南路至中華路）、漢中街（成都路至內江街）、漢中街（內江街至長沙街往北車道）、衡陽路（中華路至延平南路）等道路封閉，中華路與成都路等路邊停車格位禁止停車，公車也會配合改道。

他表示，2月17日至22日為燈節活動日，忠孝西路於延平北路口東側通往北門廣場前行人穿越線，全日禁止通行；秀山街（停車場出入口至衡陽路）、永綏街（延平南路至博愛路），每天上午6時至隔天凌晨零時封閉。

這段期間，漢中街南往北方向每天傍晚6時至晚間10時，禁止左轉成都路；中華路兩側自行車道（忠孝西路至成都路）及西側自行車道（成都路至貴陽街），每天中午12時至晚上11時禁止自行車通行，微笑單車西門站每天中午12時至晚間11時暫停營運。而中華路北往南方向（洛陽街至桂林路）最外側2車道，在2月22日、23日凌晨1時至清晨5時封閉；23日晚間6時至11時，漢中街（成都路至長沙街）往北管制，公車會配合改道。

另外，北門光雕秀由藝術家陳怡潔操刀，首度以360度四面環繞方式呈現，搭配爵士風格的搖擺音樂、Swing Dance的舞蹈表演，讓北門展現新舊文化交替融合的風格，藝人黃子佼在2月16日、17日將以歌手身分北門演出。