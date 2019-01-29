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白綠合作已破局？ 柯文哲：把人民福祉擺前頭

2019-01-29 10:49聯合報系攝影中心 記者徐兆玄╱即時報導

北市立委補選落幕，代表台北市長柯文哲「柯家軍」陣營的陳思宇拿不到1萬票慘敗，網友批評柯文哲沒管好白色力量候選人打負面選戰 。柯文哲今早受訪被問及此事時反問到底是哪個地方負面。經過這次台北市立委補選，外界解讀白綠合作已破局，柯文哲被問到白綠是否還會合作時強調，他的態度都是一樣，如果把人民福祉擺在最前面，很多問題都好談。

陳思宇在立委補選中敗陣，藍綠齊酸柯文哲僥倖撿到連任，柯文哲上午表示，其實人活在世...
陳思宇在立委補選中敗陣，藍綠齊酸柯文哲僥倖撿到連任，柯文哲上午表示，其實人活在世界上，每一天想起來也是僥倖。記者徐兆玄／攝影
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陳思宇在立委補選中敗陣，藍綠齊酸柯文哲僥倖撿到連任，柯文哲上午表示，其實人活在世...
陳思宇在立委補選中敗陣，藍綠齊酸柯文哲僥倖撿到連任，柯文哲上午表示，其實人活在世界上，每一天想起來也是僥倖。記者徐兆玄／攝影
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柯文哲北市立委補選
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