白綠合作已破局？ 柯文哲：把人民福祉擺前頭

相關新聞
柯流VS韓流 柯文哲的吸星大法 敗在韓國瑜這招2019-01-29 09:00
被批立委補選狂打負面選戰 柯P今反問：哪裡負面？2019-01-29 10:02
影／何時請大咖？余天：大年初一陪小英總統參拜2019-01-29 10:55
立委補選第2彈3月登場 藍綠衝了2019-01-29 00:25
人氣難複製！柯家軍慘敗 柯文哲：沒有政黨 動員困難2019-01-29 00:09
沈智慧：人民對政治冷漠 需戒慎恐懼2019-01-28 23:11
台南立委補選 韓國瑜陳其邁輔選較勁2019-01-28 20:32
影／3月立委補選 綠喊「主委挺主委 一起當立委」2019-01-28 18:28
第二波立委補選開跑 卓榮泰下令地方黨部總動員2019-01-28 17:38
影／陳思宇雖敗 王世堅咬定柯將戰2020：最終任務擊垮他2019-01-28 17:32
再戰4席立委補選 國民黨將借助韓流打空戰2019-01-28 17:16
影／陳思宇大敗！柯文哲光環消失 學者批戰略錯誤2019-01-28 17:07
【重磅快評】智商號稱157 柯文哲敗選檢討真彆扭2019-01-28 16:21
影／「皺巴巴千元鈔」當護身符 王義川謝票有洋蔥2019-01-28 15:46
對手陣營高層不斷來助選 陳筱諭：有鄉親最大咖沒在怕2019-01-28 15:08
何志偉盼過去讓它過去 陳建銘酸：你昨天不是這樣說2019-01-28 14:51
陳思宇父親怒譙／何志偉：口水太多缺汗水 過去就讓它過去2019-01-28 14:34
台南補選／謝龍介：海陸空作戰一搏 郭國文：勤走基層力拚2019-01-28 14:31
影／柯家軍慘敗 柯文哲嘆：沒政黨，動員難2019-01-28 14:27
卓榮泰：民進黨可跟任何人合作 不容討價還價2019-01-28 14:24
新北補選／余天：延續北市氣勢 鄭世維：按自己節奏跑2019-01-28 14:19
觀察站／阿伯魅力難複製 「柯流」未成形先受創2019-01-28 14:14
影／立委補選勝負關鍵 韓國瑜：思考2.0版人民需求2019-01-28 13:14
2020綠白合作？卓榮泰：維護本土政權 沒討價還價餘地2019-01-28 12:48
白色力量慘敗有點暗爽 王世堅：最後任務「擊垮柯P」2019-01-28 12:42
【即時短評】補選綠藍白現形 2020都欠火種2019-01-28 12:29
柯文哲攻2020須組黨？ 陳炳甫：已無法「最後五秒決定」2019-01-28 12:13
陳思宇慘敗 梁文傑：年輕族群對陳思宇難認同2019-01-28 12:05
拚立委 余天：北市贏對我鼓勵大 鄭世維：按自己節奏跑2019-01-28 11:53
北中立委補選藍綠平手 謝龍介：台南要靠潛水艇部隊2019-01-28 11:47
攻台南立委 韓國瑜允諾：我一定會去看龍介兄2019-01-28 11:21
金門立委補選競爭激烈 被視為下屆卡位戰2019-01-28 11:14
勝選被陳建銘怒譙 何志偉：過去種種猶如昨日死2019-01-28 11:13
影／回應何志偉...柯文哲：選前一個樣 選後一個樣2019-01-28 11:00
落選的陳思宇只是工具人？ 議員揭柯文哲真正盤算2019-01-28 10:44
「老司機繼續帶路」 王義川謝票號召支持者上車2019-01-28 10:44
王浩宇爆料陳思宇人緣差被當測試工具 柯P嗆：他是誰？2019-01-28 10:42
放縱陳思宇打抹黑戰術？ 柯P：又不是我們寫劇本給她讀2019-01-28 10:37
立委補選「柯家軍」慘敗 柯P：沒政黨、基層動員困難2019-01-28 10:35
熱門文章
攻台南立委 韓國瑜允諾：我一定會去看龍介兄2019-01-28 11:21
因李登輝一句「啞巴彈」被捕 楊銘中被囚20年終於歸來2019-01-28 14:01
韓國瑜證實不入住市長官邸 坦言發紅包釀職業傷害2019-01-28 19:42
一談她就不好意思 王世堅用八個字形容韓冰2019-01-28 13:09
兩岸「間諜橋」腥風血雨 只因那兩人管不住快嘴…2019-01-29 08:00
發紅包遭突襲摸禿頭 韓國瑜：下次再摸就戴安全帽！2019-01-28 12:22
主播出身美女議員鍾沛君 遭爆與新歡「小鮮肉」主任過夜2019-01-29 09:39
陳虎門：楊銘中被囚20年不後悔 唯一心願是再穿上軍服2019-01-29 01:27
美艦再通過台海？美軍令部長：台海是國際水域2019-01-29 03:17
氣爆善款爭議 段宜康酸：責任推給陳菊 就可繼續過日子2019-01-28 12:58
柯流VS韓流 柯文哲的吸星大法 敗在韓國瑜這招2019-01-29 09:00
白色力量慘敗有點暗爽 王世堅：最後任務「擊垮柯P」2019-01-28 12:42
為高雄氣爆槓上總統府 羅智強：欺騙災民2019-01-28 11:49
影／陳思宇大敗！柯文哲光環消失 學者批戰略錯誤2019-01-28 17:07
韓國瑜曝：在立院推動消防署設立就是我韓國瑜2019-01-28 12:18
再戰4席立委補選 國民黨將借助韓流打空戰2019-01-28 17:16
台南立委補選 韓國瑜陳其邁輔選較勁2019-01-28 20:32
何志偉盼過去讓它過去 陳建銘酸：你昨天不是這樣說2019-01-28 14:51
領不到韓國瑜的10元紅包 鎮南宮民眾高喊抗議2019-01-28 13:50
陳思宇慘敗 梁文傑：年輕族群對陳思宇難認同2019-01-28 12:05
北中立委補選藍綠平手 謝龍介：台南要靠潛水艇部隊2019-01-28 11:47
他力推柯文哲搭蔡英文選副總統 各取所需一拍即合2019-01-28 15:14
孫大千勸藍太陽：放不下、捨不得、看不開就贏不了2019-01-29 08:22
國民黨官稱重返執政真好 台中議員：中央只打順風球？2019-01-28 12:10
柯文哲攻2020須組黨？ 陳炳甫：已無法「最後五秒決定」2019-01-28 12:13
丁庭宇：蘇聲望高蔡就慘 林濁水：大學者權謀論看世界2019-01-28 13:18
【即時短評】補選綠藍白現形 2020都欠火種2019-01-28 12:29
影／回應何志偉...柯文哲：選前一個樣 選後一個樣2019-01-28 11:00
觀察站／組黨問鼎？ 柯文哲的兩難2019-01-29 00:14
韓國瑜不住官邸 當租屋族2019-01-28 23:54
蔡英文致函教宗：中國迄未放棄武力侵犯台灣2019-01-28 16:20
盧秀燕：九二共識是兩岸穩定基礎2019-01-28 20:25
韓國瑜：自比后羿不是要射日 做不好先瞄準我自己2019-01-28 16:28
影／謝龍介：台南也要貨出人進發大財 執政黨別抹紅2019-01-28 12:11
第二波立委補選開跑 卓榮泰下令地方黨部總動員2019-01-28 17:38
影／登玉山、尬單車 澳洲駐台代表愛上台灣2019-01-28 18:03
外交部昨證實 撤董思齊駐韓派令2019-01-29 00:03
北市局處首長懸缺 議員直言柯文哲人緣差2019-01-28 23:23
拚立委 余天：北市贏對我鼓勵大 鄭世維：按自己節奏跑2019-01-28 11:53
影／「皺巴巴千元鈔」當護身符 王義川謝票有洋蔥2019-01-28 15:46
留言