聯合盃作文大賽文學營 相聲大師朱德剛教創作

2019-01-28 20:00 聯合報 記者 聯合報 記者 魏翊庭 ╱即時報導



第12屆聯合盃作文大賽除了昨總決賽頒獎，昨、今更舉行2天「聯合盃作文大賽文學營」，來自對岸168位學生及台灣學生，一起近距離向兒童文學家周姚萍及相聲藝術表演大師朱德剛等人學創作。

朱德剛曾2度以相聲登上對岸央視春晚舞台，分享「我的生活我來演」，從相聲、演員身份帶給學生跨領域的創作經驗。朱德剛說，表演與寫作一樣就是要專注，表演沒有對錯，所以不要害怕錯誤，更不要責怪別人的錯誤。

一名南京市陳姓學生說，很喜歡朱德剛搞笑又富有內涵的上課內容，表演與寫作息息相關，人需要觀察，就會有畫面感，寫作文字就不單單只是文字了。

另，周姚萍分享「童話創作任意門」，說明一篇童話除了要有擬人筆法，還需要有主角設定、情境設定、情節變化、及主題內涵4個要素。並以學生為主體，帶學生做中學、學中做，現場完成童話，還當場朗讀。周姚萍說，作家就是要「互相激盪寫作創意」。