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韓流發威 新北市藍議員憂招商不如高雄

2019-01-28 19:59聯合報 記者王敏旭╱即時報導

新北市議會今進行臨時會審議市預算案，國民黨市議員葉元之提到，新北連續3年招商第一名，但全國商總計畫到高雄投資1000億、海霸王到高雄投資80億、富邦則將投資高雄400億，憂心招商不如高雄，盼新北展現企圖心。

新北經發局長何怡明指出，坦承感到憂心，但一直都有與企業接觸，目前在做最後的整案，還不適合公開個案，概估新北每公頃土地可獲得企業5億元投資金額，預計整理出60公頃土地，有信心達3百億元的招商規模。

葉元之說，新北市過去的招商表現，在經濟部連續三屆評比「全國第一」，但全台的資金規模是固定的，高雄招商會產生磁吸效應，有可能排擠新北招商成績，應像高雄的「愛情產業鏈」行銷特定產業類別的招商目標。

【中央社╱新北28日電】

在高雄市長韓國瑜積極招商下，近來屢屢有大型企業表態準備到高雄投資設廠，新北市經發局長何怡明今天在議會答詢時，對韓流磁吸效應發威坦承憂心，今年招商規模盼達300億元。

新北市議會今天進行新北市政府108年度總預算案審查，由於「韓流」發威已威脅到連續3年招商評比第一的新北市，引起議員的質詢。

議員葉元之表示，從近來新聞報導，韓流發威下，全國商總計畫到高雄投資新台幣1000億元、海霸王到高雄投資80億元、富邦將投資高雄400億元。就連新北鳳梨酥知名業者也擬將總部遷往高雄。

他質詢何怡明是否對高雄招商產生磁吸效應可能排擠到新北的招商成績感到憂慮。何怡明答詢時坦承憂心，並表示，一直都有與企業接觸，但不適合公開個案。

她表示，以目前經發局概估新北市每公頃土地約可獲得企業5億元投資金額，預計整理出60公頃土地，她有信心可以達到300億元的招商規模。

新北市議會今進行臨時會審議市預算案，國民黨市議員葉元之（右）提到，新北連續3年招...
新北市議會今進行臨時會審議市預算案，國民黨市議員葉元之（右）提到，新北連續3年招商第一名，憂心招商不如高雄，盼新北展現企圖心。記者王敏旭／攝影
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葉元之海霸王
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