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預算未審過先發包 新北市議員批市府違法

2019-01-28 19:40聯合報 記者王敏旭╱即時報導

新北市議會今下午審議市預算案，藍綠議員都質疑，預算還沒有審議通過，市府卻已先動支，大會就此爭論不休，議長蔣根煌裁示休會，主計處長鄭瑞成說，各機關一切依法辦理。

新北市年度預算審議上屆並未審議完成，這屆召開臨時會審議市預算案，民進黨市議員陳文治說，民政局去年7月動支今年2百多萬元預算發包小提燈，依地方制度法規定，會計年度開始15天後天後，今年1月16才可以動支，民政局做法違法。

國民黨團書記長周勝考指出，市府發包沒有關係，若預算被刪除，沒有這筆預算市府就應該要追回。鄭瑞成表示，市府當然要負責。

鄭瑞成說，各機關依照地方制度法跟預算法規定，如果107年、108年有編相同的預算項目，雖然預算還沒有通過，但還是照地方自治法規定，先行執行，只能照107年執行去發包。

民進黨市議員王淑慧也指出，民政局預算還未審到，但巡守隊一千元都領去了，照常理去年如果已經審完，今天去慰問早發出去程序上是對的，但現在連審都還沒審，卻已經發包。

鄭瑞成強調，107年度也有同樣項目，也是合法的。不過王淑慧指出，那議會要審什麼審？沒審就在花，審下去都花完了，錢都可以照去年來花。

新北市議會今下午審議市預算案，藍綠議員都質疑，預算還沒有審議通過，市府卻已先動支...
新北市議會今下午審議市預算案，藍綠議員都質疑，預算還沒有審議通過，市府卻已先動支，大會就此爭論不休，議長蔣根煌裁示休會。記者王敏旭／攝影
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新北市議會今下午審議市預算案，藍綠議員都質疑，預算還沒有審議通過，市府卻已先動支...
新北市議會今下午審議市預算案，藍綠議員都質疑，預算還沒有審議通過，市府卻已先動支，大會就此爭論不休，議長蔣根煌裁示休會。記者王敏旭／攝影
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